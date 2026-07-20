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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Россию из Китая за первую половину 2026 года ввезли автомобилей на рекордную сумму
Даже по таким ценам автомобили продолжают покупать пачками.
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За первую половину текущего года в Россию из Китая ввезли автомобилей на сумму в $6,24 миллиарда. Об этом сообщает Auto.ru со ссылкой на «Интерфакс», уточняя, что это значение на $20 миллионов превосходит предыдущий рекорд, установленный в первой половине 2024 года.

Источник изображения: ChatGPT.

Следует отметить, что рекорд установлен, несмотря на пока что всё ещё запретительно высокую ключевую ставку ЦБ РФ и, как следствие, ещё более запретительно высокие ставки по автомобильному кредитованию. Чего в статистике не уточняется, так это того, на каком этапе высчитывается стоимость поставленных в Россию из Китая автомобилей. Ведь не секрет, что примерно треть стоимости автомобиля в России — это таможенная пошлина, и это мы ещё утилизационный сбор не учитываем. А это очень важно, поскольку в конечном счёте половина и даже больше стоимости машины в РФ — это пошлины, налоги и сборы, ложащиеся на кошелёк конечного покупателя.

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В общемировом раскладе Россия занимает второе место по объёму импорта китайских автомобилей. На первом месте, как ни странно, Великобритания, а на третьем — Бельгия.

#россия #китай #экономика #автомобили #транспорт
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