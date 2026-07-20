За первую половину текущего года в Россию из Китая ввезли автомобилей на сумму в $6,24 миллиарда. Об этом сообщает Auto.ru со ссылкой на «Интерфакс», уточняя, что это значение на $20 миллионов превосходит предыдущий рекорд, установленный в первой половине 2024 года.
Следует отметить, что рекорд установлен, несмотря на пока что всё ещё запретительно высокую ключевую ставку ЦБ РФ и, как следствие, ещё более запретительно высокие ставки по автомобильному кредитованию. Чего в статистике не уточняется, так это того, на каком этапе высчитывается стоимость поставленных в Россию из Китая автомобилей. Ведь не секрет, что примерно треть стоимости автомобиля в России — это таможенная пошлина, и это мы ещё утилизационный сбор не учитываем. А это очень важно, поскольку в конечном счёте половина и даже больше стоимости машины в РФ — это пошлины, налоги и сборы, ложащиеся на кошелёк конечного покупателя.
В общемировом раскладе Россия занимает второе место по объёму импорта китайских автомобилей. На первом месте, как ни странно, Великобритания, а на третьем — Бельгия.