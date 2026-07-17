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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На автомагистрали М-11 «Нева» открылись крупнейшие в России комплексы для зарядки электромобилей
На 13 и 14 зарядных станций соответственно.
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Быть может, события последних месяцев временно и подстегнули в России спрос на электромобили и гибриды, но уровень их распространённости остаётся и, если налоговая и пошлинная политика государства не изменится, так и останется примерно в районе статистической погрешности. Тем не менее, развитие инфраструктуры для электрокаров и гибридов продолжается. Так, сегодня пресс-служба компании «Автодор» отрапортовала об открытии на соединяющей Москву и Санкт-Петербург автомагистрали М-11 «Нева» крупнейших в стране электрозарядных комплексов.

Источник изображения: «Автодор».

В отрыве от контекста данное заявление звучит громко, но на деле речь идёт о двух комплексах на 13 и 14 зарядных станций соответственно. Первый расположен на 63-м километре трассы М-11 от Санкт-Петербурга в сторону Москвы, второй, соответственно, на75-м километре от Москвы в сторону Санкт-Петербурга.

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Станции оснащены как медленными зарядными станциями мощностью до 22 кВт, так и быстрыми станциями мощностью от 150 до 210 кВт. Учитывая, что даже «быстрая» зарядка — это весьма длительный процесс по сравнению со стандартной заправкой полного бака топлива, то на зарядных комплексах были организованы целые зоны отдыха, детские площадки и даже места для выгула собак. А до конца года на них появятся рестораны и кафе.

Понятно, что в текущих условиях масштабы этих зарядных комплексов абсолютно избыточны, так что они явно построены «на вырост». А вот состоится ли этот рост — зависит исключительно от политики государства в отношении личных легковых транспортных средств.

#россия #экономика #автомобили #электромобили #транспорт #инфраструктура
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