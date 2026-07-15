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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» представил беспилотный дорожный каток
В перспективе на всех дорогах страны. Буквально.
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Как мы уже не раз отмечали, роботизация и замещение ручного труда автоматическим — это давно не завтрашний, а сегодняшний день. Ситуация будет только развиваться, автономной техники будет становиться всё больше, и в мире, в котором всё определяется эффективностью, это полностью оправдано и разумно. Российские инженеры в этом плане на месте также не стоят, и вот сегодня госкорпорация «Ростех» представила разработанный входящим в её состав холдингом «Высокоточные комплексы» беспилотный дорожный каток.

Источник изображения: «Ростех», «Высокоточные комплексы».

Руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным добавил, что корпорация готовится к началу поставок автономного катка дорожно-строительным организациям.

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Важной особенностью такого катка является то, что он может работать круглосуточно. Понятно, что пока что это больше сугубо техническая, нежели реализуемая на практике характеристика, поскольку незаменимые в любом дорожном строительства самосвалы и асфальтоукладчики пока далеко не беспилотные, но начало процессу явно положено.

Следует понимать, что чем больше времени техника работает, а не простаивает по тем или иным причинам, включая необходимость отдыха оператора, тем больше денег она зарабатывает и быстрее окупается. Учитывая баснословные деньги, в которые обходится строительство новых и содержание старых дорог, нетрудно догадаться, о какой потенциальной экономии может идти речь.

#россия #технологии #экономика #техника #наука
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