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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России предложили сократить размер субсидии на покупку электромобилей и гибридов
Наличие субсидии при нынешних ценах на электрокары и так почти незаметно. Что же будет при её уменьшении?
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Как вы знаете, в России для отдельных категорий граждан действует государственная субсидия на приобретение автомобилей на так называемых новых источниках энергии — электромобилей и гибридов. Субсидия составляет либо 35% от общей стоимости машины, но при этом не более 925 тысяч рублей. Учитывая запредельную стоимость современных электрокаров и уж тем более гибридов в России, даже такая солидная субсидия выглядит ничтожно, почти никогда не достигая заявленных 35%. И каково было наше удивление, что на фоне этого сегодня в средствах массовой информации появились сведения о планах Минпромторга РФ по уменьшению субсидии.

Источник изображения: ChatGPT.

И вот, как сообщает «Коммерсантъ», размер субсидии предлагают сократить до 10%, но при этом не более 500 тысяч рублей. В качестве обоснования такого решения озвучивается идея расширения круга граждан, на которых распространяется субсидия. Сейчас для её получения нужно быть либо многодетной семьёй, либо состоять в очень немногочисленной когорте представителей считающихся государством общественно важных профессий.

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Также рассматриваются более мягкие варианты изменения механизма работы субсидии. Так, предлагается, чтобы на электромобили и гибриды, которые набирают не менее 2500 баллов локализации, действовала 35-процентная субсидия, а на те, которые набирают меньше, действовала 10-процентная субсидия. Что достаточно странно, учитывая, что на внутреннем рынке сейчас практически нет электрокаров со столь высоким уровнем локализации.

Во всей этой истории необходимо понимать главное. Безусловно, после электромобиля с его высокой приёмистостью, «подрывом» с любых разумных скоростей и акустическим комфортом пересаживаться обратно на традиционный автомобиль трудновато. Но с другой стороны, соответствующая зарядная и в целом электрическая инфраструктура в России, причём даже в Москве, пока критически недоразвита, и можно только представить себе, какие проблемы начнутся, если доля электрокаров радикально возрастёт. А уж с нынешними ценами, когда электромобиль точно такого же с автомобилем класса почему-то очень существенно превосходит его в цене, хотя по логике вещей должно быть ровно наоборот, это и вовсе было, остаётся и будет оставаться игрушкой — второй машиной в семье, то есть по определению для зажиточных людей.

#россия #экономика #автомобили #электромобили #транспорт
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