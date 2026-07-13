Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Урале запущено производство каталитических нейтрализаторов для грузовых автомобилей
Причём стандартов «Евро-5» и даже «Евро-6».
реклама

Выхлопная система современного автомобиля — это весьма капризный, дорогой и сложный элемент, ключевым звеном которого является каталитический нейтрализатор (конвертер), в быту называемый просто катализатором. В России производство таких систем не покрывает внутренние потребности рынка, поэтому оно потихоньку расширяется. Так, пресс-служба госкорпорации «Росатом» сообщила о завершении её Топливным дивизионом проекта по локализации производства каталитических нейтрализаторов для грузового автотранспорта.

Источник изображения: «Росатом».

Как отметили в «Росатоме», предприятие «Экоальянс», запущенное в Новоуральске, после расширения мощностей сможет производить свыше 200 тысяч каталитических нейтрализаторов стандартов «Евро-5» и «Евро-6», чем полностью покроет годовые потребности российского грузового автомобилестроения.

реклама

Катализаторы на предприятии будут выпускаться как под бензиновые, так и под дизельные двигатели, а требования у них, как вы понимаете, радикально разные.

Напомним, что именно катализаторы обеспечивают «дожигание» несгоревших остатков топлива, благодаря чему позволяют практически до нуля свести негативное воздействие двигателей внутреннего сгорания на окружающую среду. В частности, вредные оксиды азота (NOx) в катализаторах нейтрализуются просто до безвредного азота (N), а монооксид углерода (CO) окисляется до диоксида углерода (CO2) — обычного углекислого газа. Который хоть и является парниковым газом, но, как мы знаем из школьного курса биологии, потребляется зелёными растениями.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Аша Шарма и чистки в Xbox – сокращение студий, увольнения и жадность Microsoft вселенского масштаба
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter