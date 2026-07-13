Причём стандартов «Евро-5» и даже «Евро-6».

Выхлопная система современного автомобиля — это весьма капризный, дорогой и сложный элемент, ключевым звеном которого является каталитический нейтрализатор (конвертер), в быту называемый просто катализатором. В России производство таких систем не покрывает внутренние потребности рынка, поэтому оно потихоньку расширяется. Так, пресс-служба госкорпорации «Росатом» сообщила о завершении её Топливным дивизионом проекта по локализации производства каталитических нейтрализаторов для грузового автотранспорта.

Источник изображения: «Росатом».

Как отметили в «Росатоме», предприятие «Экоальянс», запущенное в Новоуральске, после расширения мощностей сможет производить свыше 200 тысяч каталитических нейтрализаторов стандартов «Евро-5» и «Евро-6», чем полностью покроет годовые потребности российского грузового автомобилестроения.

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Катализаторы на предприятии будут выпускаться как под бензиновые, так и под дизельные двигатели, а требования у них, как вы понимаете, радикально разные.

Напомним, что именно катализаторы обеспечивают «дожигание» несгоревших остатков топлива, благодаря чему позволяют практически до нуля свести негативное воздействие двигателей внутреннего сгорания на окружающую среду. В частности, вредные оксиды азота (NOx) в катализаторах нейтрализуются просто до безвредного азота (N), а монооксид углерода (CO) окисляется до диоксида углерода (CO2) — обычного углекислого газа. Который хоть и является парниковым газом, но, как мы знаем из школьного курса биологии, потребляется зелёными растениями.