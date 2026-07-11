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Редакция
События в мире Михаил Андреев
2ГИС тоже запустил онлайн-карту с доступностью топлива на российских заправках
Система работает на основе банковских транзакций и охватывает десятки тысяч АЗС по всей стране.
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Тема доступности топлива в России сейчас такая же огнеопасная, как и само топливо, и «хайпуют» на ней все, кому не лень. А не лень, как вы понимаете, практически никому, включая блогеров, крупные компании, банки и народных умельцев. Так, сегодня, следом за «Яндексом», «Сбером» и Т-Банком свою версию онлайн-карты доступности топлива на автозаправочных станциях «выкатил» и сервис 2ГИС.

Источник изображения: ChatGPT.

Сервис сообщает информацию о ценах, длине очередей, а также о доступности конкретных видов топлива, ведь не секрет, что заливать бензин АИ-92 в бак автомобиля с турбодвигателем, для которого минимум — это АИ-95, может быть крайне рискованно.

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Как уточняется, партнёром проекта выступил «Сбер», и именно на основе его транзакций 2ГИС и собирает данные о доступности топлива на тех или иных заправках. Как вы понимаете, такой подход не идеален, поскольку не все автолюбители расплачиваются именно картами «Сбера». Также любой желающий может поделиться информацией о доступности топлива на конкретной заправке вручную.

Отметим, что проблемы с доступностью топлива в России вызваны несколькими факторами. Первый и ключевой — повреждения известными средствами нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз, ремонт которых занимает определённое время. Второй — период летних отпусков и традиционный летний рост спроса на топливо в силу возросшего за последние годы внутреннего туризма. Ну и третий — ажиотажный спрос на фоне информации о первом факторе. В таких условиях топливо отпускается преимущественно на заправки крупных сетей, где, собственно, и скапливаются очереди в силу отсутствия топлива на других заправках. Возникает эффект замкнутого круга: водители едут заправляться туда, где есть топливо, затем это топливо быстро «высасывается», бензовозы вынужденно едут восполнять на запасы, и так по кругу.

Сейчас в России уже временно снижены требования к экологическому классу бензина и дизеля для увеличения их предложения на внутреннем рынке, увеличен импорт топлива, а работающие НПЗ переведены в режим полной мощности. Пока повреждённые проходят долгосрочный и дорогостоящий ремонт. При этом следует понимать, что ситуация по стране неравномерна: в московском регионе, например, на заправках нужно постоять всего 20—30 минут вместо привычных «докризисных» 5 минут, тогда как в других регионах этот процесс может затянуться на многие часы.

#россия #экономика #транспорт
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