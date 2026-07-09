Тема весьма популярна, вот все кому не лень пытаются её оседлать.

В начале этой недели Т-Банк сообщил о запуске онлайн-карты с информацией о доступности топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Учитывая текущие реалии на российском топливном рынке, данная идея многим видится актуальной, поэтом следом за Т-Банком ещё одна российская финансовая организация — Сбер — запустила аналогичную систему.

Источник изображения: ChatGPT.

Как и у «конкурента», карта доступности топлива у Сбера полагается на данные оплаты топлива на тех или иных заправках. Система явно нуждается в доработках, поскольку поля для обозначения доступности конкретных видов топлива — бензинов разных марок и дизеля — присутствуют, но везде обозначены прочерками. Хотя именно эта информация сейчас особенно актуальна: колесить по городу на формально открытую заправку, чтобы лишь постфактум узнать, что «девяносто пятого» нет — сомнительная идея.

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Проблемы с топливом в России начались несколько месяцев назад, а до московского региона добрались в конце июня. Причин несколько. В основном это «внеплановые ремонты» нефтеперерабатывающих заводов, вызванные вы сами прекрасно знаете какими обстоятельствами. На фоне этих ремонтов возник ажиотажный спрос, и, в свою очередь, АЗС начали устанавливать ограничения, что по факту лишь дополнительно способствует образованию очередей — потому что заправляться «на всякий случай» заезжают даже те, кому особо-то и не надо.

Источник изображения: Сбер.

В основном же очереди вызваны не столько дефицитом (его по факту нет, и это отлично видно по плотности трафика), сколько неоднородностью графика снабжения заправочных станций. Крупные сети обеспечиваются регулярно, и они удерживают цены на примерно адекватных текущим реалиям значениях, тогда как на других заправочных станциях поставок топлива нет, и они выбыли из общей системы. Соответственно, все автомобили «стекаются» на те станции, что работают и отпускают топливо.

С целью обеспечения внутреннего рынка правительство России уже продлило запреты на экспорт топлива, временно разрешило отпускать бензин и дизель более низкого экологического класса, ускорило плановые ремонты и увеличило загрузку действующих перерабатывающих предприятий, а также начало импорт топлива из стран, готовых его обеспечить. Как вы понимаете, стран, в которых есть избыточные собственные нефтеперерабатывающие мощности, на планете, мягко говоря, не так много.