Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сбер вслед за Т-Банком запустил карту с информацией о доступности топлива на АЗС
Тема весьма популярна, вот все кому не лень пытаются её оседлать.
реклама

В начале этой недели Т-Банк сообщил о запуске онлайн-карты с информацией о доступности топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Учитывая текущие реалии на российском топливном рынке, данная идея многим видится актуальной, поэтом следом за Т-Банком ещё одна российская финансовая организация — Сбер — запустила аналогичную систему.

Источник изображения: ChatGPT.

Как и у «конкурента», карта доступности топлива у Сбера полагается на данные оплаты топлива на тех или иных заправках. Система явно нуждается в доработках, поскольку поля для обозначения доступности конкретных видов топлива — бензинов разных марок и дизеля — присутствуют, но везде обозначены прочерками. Хотя именно эта информация сейчас особенно актуальна: колесить по городу на формально открытую заправку, чтобы лишь постфактум узнать, что «девяносто пятого» нет — сомнительная идея.

реклама

Проблемы с топливом в России начались несколько месяцев назад, а до московского региона добрались в конце июня. Причин несколько. В основном это «внеплановые ремонты» нефтеперерабатывающих заводов, вызванные вы сами прекрасно знаете какими обстоятельствами. На фоне этих ремонтов возник ажиотажный спрос, и, в свою очередь, АЗС начали устанавливать ограничения, что по факту лишь дополнительно способствует образованию очередей — потому что заправляться «на всякий случай» заезжают даже те, кому особо-то и не надо.

Источник изображения: Сбер.

В основном же очереди вызваны не столько дефицитом (его по факту нет, и это отлично видно по плотности трафика), сколько неоднородностью графика снабжения заправочных станций. Крупные сети обеспечиваются регулярно, и они удерживают цены на примерно адекватных текущим реалиям значениях, тогда как на других заправочных станциях поставок топлива нет, и они выбыли из общей системы. Соответственно, все автомобили «стекаются» на те станции, что работают и отпускают топливо.

С целью обеспечения внутреннего рынка правительство России уже продлило запреты на экспорт топлива, временно разрешило отпускать бензин и дизель более низкого экологического класса, ускорило плановые ремонты и увеличило загрузку действующих перерабатывающих предприятий, а также начало импорт топлива из стран, готовых его обеспечить. Как вы понимаете, стран, в которых есть избыточные собственные нефтеперерабатывающие мощности, на планете, мягко говоря, не так много.

#россия #экономика #транспорт
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Телевизор вместо игрового монитора для ПК – личный опыт, настройка и нюансы выбора
Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой
PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter