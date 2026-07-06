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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Т-Банк запустил онлайн-карту с информацией о доступности топлива на автозаправках
Информация собирается за счёт транзакций на заправочных станциях.
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Последние несколько месяцев, а до большинства регионов эта проблема добралась пару—тройку недель назад, чтобы заправить топливный бак автомобиля, приходится постоять в очереди. Время, которое требуется на этот процесс потратить, сильно зависит от региона, времени суток и конкретной локации, и варьируется от пары десятков минут до нескольких часов.

Источник изображения: ChatGPT.

Народные умельцы уже начали мастерить интерактивные карты с доступностью топлива на автозаправочных станциях (АЗС), чтобы облегчить жизнь автолюбителей и по возможности распределить очереди по нескольким «заправкам», и вот, идею оценили в Т-Банке, и запустили собственную версию онлайн-карты доступности топлива.

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Как уточняется, система собирает сведения на основе проведённых на автозаправках транзакций. Проще говоря, если оплата топлива происходит, значит, оно на станции есть, и она на карте помечается зелёной пиктограммой. Все остальные цвета пиктограммы свидетельствуют либо об отсутствии топлива, либо о недостаточности или полном отсутствии сведений (в таком случае, скорее всего, заправка вообще не работает).

Источник изображения: Т-Банк.

В среднем объём потребления топлива в России не уменьшился. Да, очереди могут выматывать, но в целом ситуация далека от кризисной, при которой люди массово отказываются от использования личного автотранспорта. Говорить о тенденциях, учитывая поступающие новости, впрочем, в рамках данного материала мы не будем; хотелось бы верить, что проблема уязвимости предприятий по переработке нефти будет решена, ведь топливо это без преувеличения кровь экономики.

#россия #экономика #транспорт
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