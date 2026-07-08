Мощность таких турбин составит от 60 кВт до 1,4 МВт.

При слове «электрогенерация» в нашем сознании практически без исключения вплывают образы колоссальных по своим размерам электростанций, обеспечивающих энергией целые города и даже области. Подобный индустриальный подход к генерации не всегда оправдан, и на случай, если какому-нибудь отдалённому вахтовому посёлку требуется электричество, приходится обходиться дорогостоящими дизель-генераторами или же выдумывать системы на основе возобновляемых источников энергии.

Источник изображения: «Ростех».

Чтобы решить задачу стабильного энергоснабжения таких относительно малых потребителей, Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) приступила к разработке газотурбинных энергоустановок малой мощности. Согласно пресс-релизу госкорпорации «Ростех», в состав которой входит ОДК, речь идёт о целом модельном ряде энергоустановок мощностью от 60 кВт до 1 400 кВт (1,4 МВт), который должен появиться на свет в течение ближайших пяти лет.

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Предполагается, что такие установки будут не только обеспечивать локальные потребности удалённых потребителей, но и выступать в качестве резервных мощностей для покрытия пикового потребления в отдельных регионах.