Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме предложили сделать платные трассы бесплатными для законопослушных водителей
Тех, которые в течение года не попадались на нарушении ПДД, имеется в виду. А их очень мало.
реклама

Правила дорожного движения (ПДД) должны соблюдаться неукоснительно, но мы живём в далеко не идеальном мире, поэтому штрафы за нарушения были, остаются и будут оставаться весомой долей дохода бюджета. Поскольку сейчас в России предвыборный период, то вполне естественно, что представители тех или иных фракций будут предлагать кажущиеся им популярными в обществе изменения.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил сделать платные трассы в России бесплатными для водителей, которые в течение года ни разу не нарушили ПДД. Естественно, под словосочетанием «не нарушили» в реальности имеется в виду «не попались на нарушении».

реклама

Соответствующее обращение/предложение было направлено главе Минтранса России Андрею Никитину.

Согласно имеющейся статистике, в России в течение года к административной ответственности за нарушение тех или иных пунктов ПДД не привлекались лишь 7% автомобилистов. И то, вероятно, это так называемые «подснежники», пользующиеся автомобилем, чтобы доехать до дачи и обратно, и которым льготный проезд по платным трассам далеко не приоритетен.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

DLSS, FSR, XeSS и другие «костыли» — почему игры перестали работать без «умного» мыла
PlayStation 6 станет элитарной – почему PlayStation 5 может прожить до 2040 года
Интервью с John Connor (This_is_the_way) — автором на сайте overclockers.ru
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter