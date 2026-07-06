Тех, которые в течение года не попадались на нарушении ПДД, имеется в виду. А их очень мало.

Правила дорожного движения (ПДД) должны соблюдаться неукоснительно, но мы живём в далеко не идеальном мире, поэтому штрафы за нарушения были, остаются и будут оставаться весомой долей дохода бюджета. Поскольку сейчас в России предвыборный период, то вполне естественно, что представители тех или иных фракций будут предлагать кажущиеся им популярными в обществе изменения.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил сделать платные трассы в России бесплатными для водителей, которые в течение года ни разу не нарушили ПДД. Естественно, под словосочетанием «не нарушили» в реальности имеется в виду «не попались на нарушении».

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Соответствующее обращение/предложение было направлено главе Минтранса России Андрею Никитину.

Согласно имеющейся статистике, в России в течение года к административной ответственности за нарушение тех или иных пунктов ПДД не привлекались лишь 7% автомобилистов. И то, вероятно, это так называемые «подснежники», пользующиеся автомобилем, чтобы доехать до дачи и обратно, и которым льготный проезд по платным трассам далеко не приоритетен.