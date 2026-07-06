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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Поставки бензина из Беларуси в Россию достигли рекордных показателей
Причины такого положения дел вполне ясны.
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Как вы прекрасно знаете, ситуация с топливом в России, по причинам, о которых все в курсе и указывать которые в рамках данного материала мы не станем, стала напряжённой. До кризиса дело, в отличие от того, что пишут определённые ангажированные медиа, конечно же, не дошло даже близко, что прекрасно видно по тому, что трафик на дорогах не уменьшился, но в среднем поторчать на автозаправках от нескольких десятков минут до часа и больше — приходится.

Источник изображения: ChatGPT.

Положение дел на текущем этапе сглаживается поставками топлива из-за рубежа. В частности, как передают «Ведомости» со ссылкой на статистику Центра ценовых индексов, за период с 1 по 25 июня в Россию из Беларуси было ввезена рекордная 141 тысяча тонн бензина. Это в 2,4 раза больше, чем было импортировано в мае текущего года, и на 15 тысяч тонн больше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный в ноябре 2025 года.

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Следует понимать, что белорусская нефтеперерабатывающая промышленность — это вовсе не бездонный колодец, из которого можно бесконечно черпать бензин и дизель. Согласно имеющимся данным, Беларусь перенаправила в Россию потоки моторного топлива, предназначавшиеся для других государств.

Ранее, напомним, Правительство России с целью стабилизации обеспеченности внутреннего рынка моторным топливом временно — до конца года — разрешило производить и отпускать бензин экологического класса «Евро-3».

#россия #экономика #промышленность #транспорт #беларусь #белоруссия
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