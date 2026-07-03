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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Правительство России временно разрешило оборот топлива более низкого экологического класса
С целью обеспечения потребностей рынка.
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Ситуация с доступностью топлива в России, причём бензина это касается в большей степени, а дизеля в меньшей, хорошо известна даже тем, кто не пользуются личным автотранспортом, потому что о ней жужжат из каждого утюга. Простым ажиотажным спросом ситуацию, продолжающуюся уже несколько недель, объяснять всё сложнее, и вот, чтобы насытить внутренний рынок топливом, Правительство России временно ослабило требования к его экологическому классу.

Источник изображения: ChatGPT.

Из опубликованного постановления следует, что со 2 июля и вплоть до 31 декабря текущего года разрешено отпускать бензин с массовой долей серы не более 150 мг на 1 кг топлива и дизель с массовой долей серы не более 350 мг на 1 кг топлива.

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Эти показатели соответствуют давно устаревшему экологическому классу «Евро-3», однако из текста постановления можно прийти к выводу, что продаваться такое заведомо менее чистое в плане выбросов топливо продолжит под эмблемой «Евро-5». В частности, в постановлении Правительства в принципе не используются формулировки «Евро-3» или «Евро-5»: вместо этого применяется внутренняя российская классификация К5.

Такое топливо будет поставляться только на внутренний российский рынок: его поставки в другие страны Евразийского экономического союза не допускаются. Надзорным органам предписано прекратить осуществлять экологический контроль над топливом, произведённым в период с 1 октября 2025 года по 31 декабря 2026 года.

Ничего позитивного в этом, кроме гипотетического решения проблемы нехватки топлива, нет. Во-первых, выхлопные системы современных автомобилей могут раньше времени «полететь» из-за необходимости нейтрализовывать заведомо более «тяжёлые» выхлопные газы, на которые они не рассчитаны. Во-вторых, кратное увеличение доли серы в выхлопных газах может значительно ухудшить качество воздуха в городах, со всеми вытекающими из этого последствиями.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
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