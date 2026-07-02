Для оповещения населения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Отдельные производители автомобилей, и мы не будем показывать пальцем на представителей современных брендов, так сильно мысленно убежали вперёд в развитии, что перестали устанавливать в свои машины полноценные радиоприёмники с антеннами и начали забывать о самом главном: автомобиль в случае нештатной ситуации должен работать в качестве инструмента информирования населения. И отсутствие радио, как вы понимаете, прямо этой задаче противоречит.

В России, например, FM-радиоприёмники в автомобилях, в том числе официально ввозимых в страну, ещё в прошлом году хотели сделать обязательными к установке, а в США пошли ещё дальше и предложили сделать в автомобилях обязательным в том числе AM-радиоприёмники. По крайней мере, об этом пишет издание The Drive. Логика этого предложения простая: AM-радио отличается надёжностью сигнала, и в случае природной или техногенной катастрофы или же начала боевых действий может выступать в качестве средства информирования населения при отказе всех ныне ставших привычными систем.

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Автопроизводители выступают против этого решения, аргументируя это повышением стоимости автомобилей, но это, как вы понимаете, лицемерие: приёмник стоит несколько десятков долларов, тогда как автомобиль стоит несколько десятков тысяч долларов, и дополнительные «копейки» на этом фоне ровным счётом ничего не меняют.

Следует понимать, что американский автомобильный рынок является одним из крупнейших в мире, поэтому решения, принятые правительством США, придётся исполнять — нравится это автоконцернам или нет.