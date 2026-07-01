Система при поддержании температуры будет получать информацию от трёх датчиков.

Пару дней назад в Сети с подачи автомобильных инсайдеров появилась информация о начале производства Lada Vesta в новой версии, в которой наконец-то появилась опция климат-контроля. И вот сегодня пресс-служба «АвтоВАЗа» эту информацию официально подтвердила.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Как отметил тольяттинский автогигант, самая современная версия Lada Vesta оснащена климатической установкой с функцией поддержания заданного микроклимата в салоне, полагающейся на показания трёх датчиков температуры. Как пишет производитель, система настроена таким образом, чтобы её работа была практически незаметной для водителя и пассажиров.

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Вместе с тем на центральной консоли изменились органы управления климатической установкой: теперь это три круглые рукоятки, отвечающие за регулировку скорости обдува, направления движения воздуха, а также непосредственно рукоятка температуры. Функция рециркуляции воздуха (закрытия заслонки, через которую происходит забор воздуха с улицы) перенесена на кнопку, так что, по всей видимости, теперь закрытие/открытие соответствующей заслонки происходит посредством сервопривода.

Второе полезное нововведение в свежих Lada Vesta — поддержка телематической системы Lada Connect Старт. Благодаря ей вы можете установить на свой смартфон приложение «Мир Lada» и с его помощью контролировать ряд параметров, включая уровень заряда аккумулятора, запас топлива, температуру двигателя и другие.

Как мы уже писали ранее, сам по себе климат-контроль, особенно если он, как в данном случае, всего-навсего однозонный, это далеко не самое важное, что может быть в машине B-класса. Да, с ним чуть удобнее, но не критично. Собственно, это и есть та причина, по которой возвращение такой системы в Lada Vesta затянулось на несколько лет: были куда более приоритетные задачи.