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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На «АвтоВАЗе» начали собирать серийные автомобили Lada Vesta NG с климат-контролем
Об этом сообщили профильные инсайдеры со ссылкой на сведения с предприятия.
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Мы уже давно привыкли к тому, что практически все действия в автомобиле, которые ранее «тяжким» грузом лежали на водителе, отданы на откуп автоматике. С помощью датчиков включаются фары и стеклоочистители, поддерживается заданная температура воздуха в салоне, а в машинах повыше классом никого не удивить адаптивным круиз-контролем и функцией удержания в полосе, в совокупности уже работающих почти как автопилот. Продукции «АвтоВАЗа» до таких технологических роскошеств пока далеко даже при её запредельной стоимости, но определённую «базу» тольяттинский автогигант всё-таки старается обеспечивать.

Источник изображения: RCI News.

В частности, в конце текущего месяца, по данным TG-канала RCI News, ссылающегося на информацию от источников «АвтоВАЗа», на заводе начали собирать Lada Vesta NG в комплектации с климат-контролем. В следующем месяце, добавляют в RCI News, на предприятии уже начнутся отгрузки автомобилей Lada Vesta NG с соответствующей опцией вместо стандартного простого кондиционера/отопителя с управлением «крутилками».

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Понятно, что климат-контроль, призванный поддерживать заданную температуру в салоне без дополнительного вмешательства со стороны водителя — далеко не самое главное, что может быть в автомобиле, относящемся к B-классу. Возможно, именно поэтому возвращение климат-контроля в Vesta было поставлено в самый конец списка приоритетов предприятия.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada vesta
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