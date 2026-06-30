По своему классу этот автомобиль кратно превзойдёт УАЗ «Патриот».

Далеко не все российские просторы и красоты связаны между собой шоссейными автодорогами, не говоря уже о скоростных автомагистралях, поэтому наличие автомобиля повышенной проходимости — это не прихоть, а зачастую суровая необходимость. Любители больших «тачек» ценят рамные внедорожники, и вот, в сентябре на Ульяновском автозаводе (УАЗ) начнут производить «рамник» Sollers S9. По крайней мере, об этом сегодня сообщило издание «Автоновости дня».

Источник изображения: Sollers.

Предполагается, что Sollers S9 займёт нишу внедорожников D-класса, укладывающихся в ценник от 4,2 до 4,9 миллиона рублей, таких, как, например, Tank 300 или Haval H5. При этом отмечается, что S9 не вытеснит собой внедорожник УАЗ «Патриот». Во-первых, «Патриот» относится к совершенно другому, гораздо более доступному сегменту автомобилей, а во-вторых, «Патриот» уже совсем скоро начнёт продаваться в более современном (рестайлинговом) виде, да и к тому же с возможностью покупки версии с дизельным двигателем. Так что эти две машины будут занимать совершенно разные ниши на отечественном рынке внедорожников, и из общего у них будут разве что проходимость и, возможно, габариты.

Источник изображения: Sollers.

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В основу Sollers S9 лёг пикап Sollers ST9, который, в свою очередь, является клоном китайского пикапа JAC T9. Так что герой новости является удачным результатом совместного труда и ульяновцев, и китайцев из JAC.