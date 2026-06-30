Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
УАЗ в сентябре запустит производство крупного рамного внедорожника Sollers S9
По своему классу этот автомобиль кратно превзойдёт УАЗ «Патриот».
реклама

Далеко не все российские просторы и красоты связаны между собой шоссейными автодорогами, не говоря уже о скоростных автомагистралях, поэтому наличие автомобиля повышенной проходимости — это не прихоть, а зачастую суровая необходимость. Любители больших «тачек» ценят рамные внедорожники, и вот, в сентябре на Ульяновском автозаводе (УАЗ) начнут производить «рамник» Sollers S9. По крайней мере, об этом сегодня сообщило издание «Автоновости дня».

Источник изображения: Sollers.

Предполагается, что Sollers S9 займёт нишу внедорожников D-класса, укладывающихся в ценник от 4,2 до 4,9 миллиона рублей, таких, как, например, Tank 300 или Haval H5. При этом отмечается, что S9 не вытеснит собой внедорожник УАЗ «Патриот». Во-первых, «Патриот» относится к совершенно другому, гораздо более доступному сегменту автомобилей, а во-вторых, «Патриот» уже совсем скоро начнёт продаваться в более современном (рестайлинговом) виде, да и к тому же с возможностью покупки версии с дизельным двигателем. Так что эти две машины будут занимать совершенно разные ниши на отечественном рынке внедорожников, и из общего у них будут разве что проходимость и, возможно, габариты.

Источник изображения: Sollers.

реклама

В основу Sollers S9 лёг пикап Sollers ST9, который, в свою очередь, является клоном китайского пикапа JAC T9. Так что герой новости является удачным результатом совместного труда и ульяновцев, и китайцев из JAC.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #уаз #sollers #sollers s9
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я попытался добавить в игровой ПК дополнительные SATA-порты, а получил кучу проблем
Кто такой Галактус и почему даже титан Танос боится его силы
Горькая правда о Linux на десктопе: Когда старое железо становится приговором
Ретромоддинг. Часть 2. История подсветки ПК
Обзор и тестирование моноблока ASUS V600 AiO (VM670KA)
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter