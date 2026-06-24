В длину эта махина составляет 160 метров. И на рудниках проходческие комплексы такого класса раньше никогда не применялись.

К тому, что проходческие комплексы разных классов активно используются при прокладке линий метро и тоннелей, мы уже давно привыкли. Кое-где они применяются и на угольных и соляных месторождениях, однако в условиях работы на рудниках такие механизмы ранее в мире не использовались никогда. Пока сегодня «Норникель» не сообщил о начале испытательной эксплуатации исполинского 160-метрового проходческого комплекса «Норда» на рудние «Таймырский».

Источник изображения: «Норникель».

Как отметили в пресс-службе компании, эксплуатация данного проходческого комплекса позволит сделать горнодобычу более безопасной и эффективной, а также избавить персонал от необходимости работать в забое. По крайней мере, в нынешних количествах.

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«Норникель» обещает в ближайшие дни продемонстрировать работу «Норды» в условиях рудника, а также показать, как этот циклопический механизм доставляли и собирали под землёй.