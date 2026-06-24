На базе шасси КАМАЗ-65959.

Пресс-служба КАМАЗа сообщила о выводе на рынок новой модели автотопливозаправщика повышенной проходимости. Машина представляет собой топливную цистерну, смонтированную на полноприводное шасси КАМАЗ-65959 с колёсной формулой 6х6. Такой грузовик способен везти на борту свыше 18 тонн груза — в данном случае моторного топлива — а максимальная допустимая масса автопоезда в составе данного шасси составляет до 65 тонн.

Подразумевается, что такой «бензовоз» будет работать в труднодоступных условиях и для снабжения топливом удалённых вахтовых посёлков и промышленных предприятий. Сама автоцистерна трёхсекционная: объёмами в 5, 7 и 10 кубометров соответственно. При необходимости все три секции можно заполнить как одним видом топлива, так и разными — опять же, в зависимости от потребностей заказчика.

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Что до технических характеристик силовой установки, то они идентичны любому другому шасси КАМАЗ-65659: это 483-сильный двигатель с бешеным крутящим моментом в 2 403 Нм, работающий в паре с 16-ступенчатой механической трансмиссией, обеспечивающей большой набор передаточных соотношений под практически любые условия.

Учитывая далеко не самые «тепличные» условия эксплуатации, автомобиль также оснащается функцией автоматической подкачки шин, которая позволяет добраться до места назначения даже с небольшими, но всё же повреждением колёс.