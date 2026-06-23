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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Турции завершено строительство первого энергоблока АЭС «Аккую» по проекту «Росатома»
Соответствующей информацией поделился глава госкорпорации.
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Хоть проект АЭС «Аккую» в Турции и весьма долго согласовывался, но непосредственно строительство идёт в соответствии с планом, и вот, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отрапортовал о завершении строительства первого энергоблока станции.

Источник изображения: «Росатом».

Как отметили в пресс-службе «Росатома», на первом энергоблоке АЭС «Аккую» успешно завершена операция по загрузке имитационных тепловыделяющих сборок, установлен блок защитных труб и верхнего блока реактора, тем самым полностью завершив один из ключевых этапов подготовки реактора к обкатке.

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Напомним, что в конечном счёте АЭС «Аккую» будет состоять из четырёх энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 общей мощностью в 4 800 МВт. Безусловно, полная сдача станции в эксплуатацию — это перспектива ещё нескольких лет, но когда этот момент всё-таки настанет, «Аккую» будет вырабатывать существенную долю всей электроэнергии в Турции, что для государства с хорошо развитым индустриальным сектором критически важно.

#россия #экономика #энергетика #турция #атомная энергетика
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