Очень шустрые воришки, однако.

Автомобильный каталитический нейтрализатор (конвертер), он же в простонародье «катализатор», который после выхода на стандартный режим работы практически полностью удаляет из выхлопа все вредные вещества, является весьма дорогостоящей «игрушкой», поскольку при его производстве используются драгоценные металлы. Собственно, по этой причине в России недобросовестные автосервисы дают вредные советы об их удалении, дабы затем заработать на продаже драгметаллов, а в США злоумышленники и вовсе срезают их без ведома владельца машины, причём всё чаще средь бела дня.

Источник изображения: ChatGPT.

И если с жуликоватыми автосервисами разговор простой — жаловаться и больше никогда туда не приезжать на ремонт авто — то вот с теми, кто действуют в тёмную, ситуация гораздо сложнее. Так, издание Carscoops сообщило о том, что за последний год в США с машин украли свыше 137 тысяч каталитических нейтрализаторов. Чаще всего, как отметили в издании, от таких краж страдают владельцы пикапов и внедорожников: автомобили этих типов по своей конструкции обладают более высоким клиренсом, и злоумышленникам гораздо легче подобраться к ценному элементу выхлопной системы, чтобы его срезать.

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Проблема усугубляется тем, что стоимость используемых при производстве катализаторов драгметаллов — платины, палладия и родия — постоянно растёт. Один только родий за последний год удвоился в цене, чем и пользуются воры.

Когда-нибудь, возможно, будет изобретён каталитический нейтрализатор, не требующий использования драгоценных металлов, но пока что никаких реальных подвижек в этом направлении нет. Так что на текущий момент противодействие катализаторным ворам может быть только проактивным: оставлять автомобиль на хорошо освещённых паркингах или же, в идеале, в собственном гараже.