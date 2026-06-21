В какую сторону эти режимы изменятся, и изменятся ли вообще, неясно.

Большинство автолюбителей сходятся во мнении, что действующие сейчас скоростные режимы безнадёжно устарели и не соответствуют ни техническому уровню современных автомобилей, ни кратно возросшему качеству дорожного полотна. Проще говоря, по мнению водителей, хотя бы за городом и уж тем более по автомагистралям без риска можно совершенно спокойно ездить существенно быстрее установленных зачастую без какой-то очевидной логики лимитов.

Источник изображения: ChatGPT.

Пока неясно, ждут ли отечественных автолюбителей повышения максимально допустимой скорости движения, но то, что в Минтрансе России готовят новые методические рекомендации по оптимальным скоростям движения на дорогах, это точно. По крайней мере, соответствующей информацией располагает агентство ТАСС, ссылающееся на комментарий пресс-службы профильного министерства.

реклама

По замыслу ведомства, ограничения скорости можно будет гибко настраивать с учётом текущей дорожной обстановки, а также качества дороги и особенностей прилегающих к ней территорий.

После внедрения в следующем году рекомендаций Минтранс допускает реализацию указанных в них положений в качестве эксперимента. В целом же, как следует из формулировки, рекомендации носят сугубо добровольный характер.

Следует понимать, что вышеизложенные рекомендации относятся к общей действующей сейчас в России Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Так что даже если повышение лимитов скорости состоится, то, во-первых, это явно не затронет скорость движения в населённых пунктах, а во-вторых, вряд ли будет существенным. На сегодняшний день по автомагистралям и так технически можно ехать со скоростью до 129 км/ч и не попадать на штрафы с систем фотовидеофиксации, а данная скорость является верхней границей разумной скорости движения на автомобиле.