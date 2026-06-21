Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минтранс готовит новые рекомендации по оптимальным скоростным режимам на дорогах
В какую сторону эти режимы изменятся, и изменятся ли вообще, неясно.
реклама

Большинство автолюбителей сходятся во мнении, что действующие сейчас скоростные режимы безнадёжно устарели и не соответствуют ни техническому уровню современных автомобилей, ни кратно возросшему качеству дорожного полотна. Проще говоря, по мнению водителей, хотя бы за городом и уж тем более по автомагистралям без риска можно совершенно спокойно ездить существенно быстрее установленных зачастую без какой-то очевидной логики лимитов.

Источник изображения: ChatGPT.

Пока неясно, ждут ли отечественных автолюбителей повышения максимально допустимой скорости движения, но то, что в Минтрансе России готовят новые методические рекомендации по оптимальным скоростям движения на дорогах, это точно. По крайней мере, соответствующей информацией располагает агентство ТАСС, ссылающееся на комментарий пресс-службы профильного министерства.

реклама

По замыслу ведомства, ограничения скорости можно будет гибко настраивать с учётом текущей дорожной обстановки, а также качества дороги и особенностей прилегающих к ней территорий.

После внедрения в следующем году рекомендаций Минтранс допускает реализацию указанных в них положений в качестве эксперимента. В целом же, как следует из формулировки, рекомендации носят сугубо добровольный характер.

Следует понимать, что вышеизложенные рекомендации относятся к общей действующей сейчас в России Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Так что даже если повышение лимитов скорости состоится, то, во-первых, это явно не затронет скорость движения в населённых пунктах, а во-вторых, вряд ли будет существенным. На сегодняшний день по автомагистралям и так технически можно ехать со скоростью до 129 км/ч и не попадать на штрафы с систем фотовидеофиксации, а данная скорость является верхней границей разумной скорости движения на автомобиле.

#россия #экономика #транспорт #дороги
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Linux обречён на провал при использовании пакетных менеджеров и репозиториев
Как собрать очень дешевый ПК для работы и учебы, на котором можно будет еще и поиграть
PlayStation 6 за $500 – тотальное доминирование Sony на игровом рынке в 2030 году
«Демон скорости», «Семь снайперов»: субъективный обзор новых фильмов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter