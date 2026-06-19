Кто-то занимается неприкрытой спекуляцией.

Происходящие сейчас события на российском топливном рынке создают совершенно естественное желание людей смягчить их последствия, однако некоторые недобросовестные продавцы пользуются этим желанием и взвинчивают цены. За спекуляции на топливном рынке обязательно необходимо изо всех сил оперативно бить по рукам, и вот, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала системно этим заниматься.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, сегодня пресс-служба ведомства сообщила о том, что направила запрос владеющему сетью автозаправок под брендом «Трасса» ПАО «ЕвроТранс» относительно ценообразования на топливо. В срок до 26 июня компания должна будет предоставить Федеральной антимонопольной службе информацию о средневзвешенных ценах на топливо, объёмах их реализации на заправочных станциях, а также данные о рентабельности продаж.

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Значительно возросшим ценам на топливо по сравнению с автозаправками других брендов, в том числе принадлежащих государственным компаниям, руководству «ЕвроТранса» придётся найти объективное обоснование. А его, как вы понимаете, быть не может: топливо должно отпускаться по установленным ценам даже в случае его нехватки.

Напомним, вчера ФАС по аналогичной причине направила запрос в ООО «ТД "Нефтьмагистраль"», владеющее сетью одноимённых автозаправочных станций.