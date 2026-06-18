Компании в ближайшее время придётся предоставить в антимонопольную службу всю ключевую документацию.

Ценообразование на автозаправочных станциях разных компаний в России в пределах одного региона примерно одинаковое. Закупается топливо в одних и тех же местах, которые даже после повреждений достаточно оперативно восстанавливаются, и причин, по которым на одной АЗС оно должно стоить дороже, чем на других, нет: при их изобилии автолюбители просто выберут заправку с более доступным топливом того же самого качества.

Источник изображения: ChatGPT.

Выделяется из всей этой логики оперирующая в Москве и Подмосковье независимая сеть автозаправочных станций «Нефтьмагистраль», цены на топливо на которых без видимых на то объективных причин разительно выше, чем в среднем по региональному рынку. И вот, наконец-то сведения о данном положении дел добрались до Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как сообщила сегодня пресс-служба ведомства, «Нефтьмагистраль» в срок до 26 июня должна будет предоставить в ФАС информацию о средневзвешенной цене на топливо, а также об объёмах его реализации на автозаправочных станциях.

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Вместе с тем, добавили в ФАС, компания должна будет передать ведомству сведения о рентабельности продаж и предоставить экономическое обоснование повышения цен на топливо.