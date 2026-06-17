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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На «Севмаше» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер «Мурманск» проекта «Ясень-М»
На разных этапах строительства находится несколько таких подводных ракетоносцев.
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Хоть конфликты последних лет и показали высокую уязвимость надводного, а в отдельных случаях и подводного флота тоже, но от развития этого направления вооружённых сил никто не отказывается. Даже наоборот: новые корабли стабильно закладываются, спускаются на воду и передаются заказчику.

Источник изображения: РИА Новости.

И вот, сегодня пресс-служба предприятия «Севмаш» в городе Северодвинск сообщила о состоявшейся церемонии закладки многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Мурманск» проекта 885М («Ясень-М»).

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«Мурманск» станет девятой по счёту атомной подводной лодкой данного проекта, и в перспективе их будет становиться только больше: согласно комментарию главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала флота Александра Моисеева, подлодки проекта «Ясень-М» будут закладываться ежегодно.

Основным вооружением подводных ракетоносцев проекта 885М («Ясень-М»), как следует из их классификации, являются крылатые ракеты различного класса: от дозвуковых «Калибров» до сверхзвуковых «Ониксов» и гиперзвуковых «Цирконов».

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