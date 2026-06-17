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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На стройплощадке энергоблока с инновационным реактором БРЕСТ залили бетон в фундамент турбоагрегата
Реактор относится к классу «быстрых», что критически важно для замыкания ядерного топливного цикла.
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Развитие ядерных энергетических технологий подразумевает строительство принципиально новых реакторов. В России самым совершенным реактором будет «быстрый» БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем, и вот, как сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом», на строительной площадке реактора в закрытом городе Северск в Томской области осуществлена заливка бетона в фундамент будущего турбоагрегата.

Источник изображения: «Росатом».

В данном случае речь идёт об особо прочном тяжёлом бетоне объёмом в 578 кубометров. Фундамент будет набирать основную часть прочности в течение двух недель, а затем, как хорошо знают те, кто учились в технических вузах, бетон упрочняется ещё на протяжении нескольких лет.

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Монтаж основного энергетического оборудования энергоблока — паровой турбины и турбогенератора мощностью 300 МВт — планируется начать осенью этого года. Вместе с тем продолжается строительство так называемого реакторного острова.

Напомним, что на реактор БРЕСТ-ОД-300 возлагаются большие надежды в деле замыкания ядерного топливного цикла — когда «отработка» стандартных ядерных реакторов на тепловых нейтронах является топливом для реакторов на быстрых нейтронов, и наоборот. Пока что о замыкании этого цикла даже близко речи не идёт, поскольку первым делом нужно создать целую сеть атомных электростанций с «быстрыми» реакторами, а в России пока в промышленной эксплуатации находятся только два соответствующих энергоблока — на Белоярской АЭС.

#россия #технологии #экономика #техника #наука #энергетика #атомная энергетика #«росатом»
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