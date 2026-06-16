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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Саратовской ГЭС начался процесс модернизации последнего из 24-х гидроагрегатов
Остальные 23 либо уже модернизированы, либо процесс вовсю идёт.
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Пресс-служба компании «РусГидро» сообщила о начале работ по модернизации 18-го по внутренней нумерации и 24-го (последнего) по очереди гидроагрегата Саратовской ГЭС. Данная входящая в Волжско-Камский каскад гидроэлектростанция примечательна тем, что является самой многоагрегатной во всей российской гидроэнергетике.

Источник изображения: «РусГидро».

Процесс обновления Саратовской ГЭС начался в 2013 году вместе со стартом общегосударственной программы комплексной модернизации гидроэнергетического оборудования. В среднем после полного завершения модернизации мощность станций за счёт увеличения КПД агрегатов возрастает примерно на 10—15%.

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Следует отметить, что хоть Саратовская ГЭС и насчитывает 24 гидроагрегата, но по суммарной мощности, составляющей на данный момент 1 493 МВт, она, конечно, даже близко недотягивает до циклопических станций, возведённых на сибирских реках. Связано это с малым перепадом высот и, соответственно, с относительно невысоким напором воды, раскручивающим турбины в машинном зале героини данного материала.

#россия #экономика #энергетика
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