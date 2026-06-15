А также пней и прочей растительности, которая мешает хозяйственной деятельности.

С известных пор вопрос импортозамещения всего, что можно и целесообразно импортозамещать, стоит в России особенно остро. Разработкой и производством строительно-дорожной и специальной техники в стране занимается компания UMG, и вот сегодня её пресс-служба сообщила о начале испытаний собственного измельчителя, предназначенного для уборки кустарников, небольших деревьев, пней и порубочных остатков, в режиме реальной эксплуатации.

Источник изображения: UMG.

Данный измельчитель относится к категории навесного оборудования и может устанавливаться на широкий спектр машин, в которых допускается применение гидравлического привода отбора мощности. Технически такой навесной измельчитель можно устанавливать на экскаваторы, погрузчики и различную специальную технику.

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Как утверждает пресс-служба UMG, герой данного материала производится из российских комплектующих, так что слово «отечественный» в нём — далеко не пустой звук для привлечения внимания. Сколько времени займут испытания, пока не уточняется. Ясно одно: в их ходе все технические характеристики нового измельчителя должны быть полностью подтверждены.