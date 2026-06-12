Юбиляром стал внедорожник H3.

Будучи в России одним из крайне немногих мировых автопроизводителей, которые не находят отговорки, а действительно работают над тем, чтобы заниматься локализацией сборки автомобилей, Great Wall Motor через принадлежащий ей бренд Haval пользуется большой популярностью на отечественном рынке. Так, за семь лет, прошедших с момента запуска завода Haval в Тульской области, с его конвейера сошёл 500-тысячный автомобиль.

Источник изображения: «Грейт Волл Мотор Рус».

Об этом сообщила профильная пресса со ссылкой на пресс-службу предприятия. Юбилейным экземпляром стал внедорожник Haval H3. В целом завод компании может масштабировать производство автомобилей, и с этой целью, в частности, на предприятии постепенно локализуется выпуск узлов и агрегатов, в том числе таких ключевых и сложных, как двигатели и автоматические трансмиссии.

реклама

Напомним, что сейчас Haval является самым популярным зарубежным автобрендом из числа официально сохранивших присутствие в России. А самой популярной моделью был и остаётся компактный кроссовер Haval Jolion.