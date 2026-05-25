Уже ведутся соответствующие подготовительные работы.

Хотя солнечная энергетика, особенно в условиях России, за редчайшим исключением в виде южных регионов, была и остаётся баловством, но её развитие продолжается. Так, на выходных стало известно, что в Еврейской автономной области (Дальневосточный федеральный округ) уже начались подготовительные работы для строительства двух солнечных электростанций — Дежнёвской и Семёновской.

Источник изображения: Алиса AI.

Согласно проектной документации, общая площадь этих электростанций составит около 14 квадратных километров, с которых будет сниматься электрическая мощность в 580 МВт. Понятно, что ни о каком эффективном использовании земли в таком случае речи в принципе не идёт, но конкретно в этом регионе земли с избытком, поэтому это не столь критично.

реклама

К текущему моменту на стройплощадках уже монтируется ограждение, организуются проезды для строительной технике, начинается прокладка кабельных сетей.

Все солнечные панели для обеих электростанций, как сообщается, отечественные.