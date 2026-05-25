Как ни крути, аварийность таких автомобилей в стране с правосторонним движением не в пример выше стандартных авто.

История и законодательство в России сложились таким образом, что в плане автомобилей у нас как будто бы два государства: на Дальнем Востоке повально ездят на японских иномарках с правым расположением руля, а во всей остальной стране — на машинах с левым, стандартным для правостороннего движения расположением руля. По статистике, аварийность автомобилей с правым расположением руля примерно а 2,5 раза выше стандартных авто, а опасность выполнения такого манёвра, как обгон, на них и вовсе превышает все мыслимые пределы.

Побороть поставки японских праворульных автомобилей в Россию, конечно, можно, но это крайне болезненно ударит по качеству жизни людей на Дальнем Востоке. Вместо жёстких запретов в Совете Федерации (СФ), в частности, предложили в обязательном порядке такие автомобили оснащать дополнительными зеркалами и проводить работы по их максимальной адаптации под российские условия.

С соответствующим предложением выступил член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. Сенатор осознаёт, что в случае введения вышеупомянутых требований сотрудникам МВД придётся впоследствии проверять их реализацию на практике.

На текущем этапе сложно понять, как дополнительные зеркала помогут сделать праворульные автомобили в России более безопасными, ведь, как мы уже отметили выше, на таких автомобилях самый опасный манёвр — это обгон, когда видимость полосы встречного движения физически ограничена расположением водительского места, и никакими зеркалами это не исправить. Решением проблемы может стать разве что внедрение в такие автомобили камер переднего вида.