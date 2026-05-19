Которую так и назвали — First Edition — «Первое издание».

В отношении автомобилей возрождённого бренда «Волга», которые будут выпускаться под торговой маркой Volga, до сих пор не объявлена самая важная информация — о её конечной стоимости для покупателя — но различные любопытные известия при этом продолжают поступать. Так, согласно сведениям российских тематических изданий, первая партия автомобилей выйдет в специальном издании First Edition.

Уточняется, что такая памятная версия автомобилей Volga будет отличаться, например, специальной табличкой на центральной консоли. Будут ли у первых автомобилей бренда после возрождения какие-то другие изменения по сравнению с их последующими стандартными партиями, пока неизвестно.

Напомним, что в качестве основы для воскрешения «Волги» были выбраны три модели машин от китайского бренда Geely. Это Geely Preface (Volga C50), Geely Atlas (Volga K40) и Geely Monjaro (Volga K50).

Производство автомобилей уже идёт, и некоторые ушлые граждане уже даже успели ими обзавестись, однако официальный старт продаж назначен на лето текущего года. Ценник пока остаётся неизвестным, и это большая проблема, ведь, как мы уже не раз отмечали, среди российских автолюбителей Geely является одним из наиболее желанных автомобилей китайского происхождения. Поэтому у машин Volga, если их стоимость будет ощутимо ниже «первообраза» в виду особенностей российского законодательства, есть все шансы стать крайне успешными. Если же ценник будет таким же или несущественно сниженным, то об успехе говорить не придётся, и машинам будет уготована роль автомобилей для такси и чиновников.