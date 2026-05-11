Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
По мультсериалу «Маша и Медведь» снимут полнометражный фильм
По крайней мере, такая информация у профильных изданий.

Издание Variety сообщило о том, что компания создателя мультсериала «Маша и Медведь» Олега Кузовкова Studio MiM выпустит по данной франшизе полнометражный фильм. Конкретных подробностей данного проекта нет; известно лишь, что в «полном метре» будут представлены перезапущенные версии персонажей. По плану, работу над фильмом завершат примерно через полтора года — к концу 2028-го.

Источник изображения: Animaccord.

Напомним, что мультсериал «Маша и Медведь» стал одним из немногих удачных примеров отечественной анимации, получившей признание не только на родине, но и за её пределами. Собственно, именно по этой причине создатели франшизы и решили взяться за полнометражку.

С одной стороны, не исключено, что новые приключения надоедливой девочки в платочке вместе с её невероятно выдержанным исполняющим роль одновременно и отца, и друга, и питомца медведем, «зайдут» публике. С другой стороны, полнометражные проекты по мультсериалам — это весьма рискованное предприятие. Ведь то, что хорошо в формате серий на 15—20 минут, зачастую совершенно непригодно для «полного метра». И примеров этому, увы, вагон и маленькая тележка как в отечественном, так и в зарубежном кинопроме.

#россия #сша #кино
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Провал Steam Machine – устройство ещё не вышло, но уже никому не нужно
«Мортал Комбат II»: краткий и субъективный обзор
Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter