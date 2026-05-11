По крайней мере, такая информация у профильных изданий.

Издание Variety сообщило о том, что компания создателя мультсериала «Маша и Медведь» Олега Кузовкова Studio MiM выпустит по данной франшизе полнометражный фильм. Конкретных подробностей данного проекта нет; известно лишь, что в «полном метре» будут представлены перезапущенные версии персонажей. По плану, работу над фильмом завершат примерно через полтора года — к концу 2028-го.

Напомним, что мультсериал «Маша и Медведь» стал одним из немногих удачных примеров отечественной анимации, получившей признание не только на родине, но и за её пределами. Собственно, именно по этой причине создатели франшизы и решили взяться за полнометражку.

С одной стороны, не исключено, что новые приключения надоедливой девочки в платочке вместе с её невероятно выдержанным исполняющим роль одновременно и отца, и друга, и питомца медведем, «зайдут» публике. С другой стороны, полнометражные проекты по мультсериалам — это весьма рискованное предприятие. Ведь то, что хорошо в формате серий на 15—20 минут, зачастую совершенно непригодно для «полного метра». И примеров этому, увы, вагон и маленькая тележка как в отечественном, так и в зарубежном кинопроме.