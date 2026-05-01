Это энергоблок с реактором ВВЭР-ТОИ мощностью 1 253 МВт.

До недавних пор самыми мощными энергетическими ядерными реакторами в России были ВВЭР-1200 электрической мощностью 1200 МВт. Теперь у них теперь уже официально появился пусть и младший по возрасту, но старший по возможностям брат — ВВЭР-ТОИ электрической мощностью 1 253 МВт. И вот пресс-служба концерна «Росэнергоатом» сообщила о вводе в эксплуатацию первого энергоблока с реактором ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС-2.

Таким образом, отныне первый энергоблок новой атомной электростанции функционирует полностью в рабочем режиме. Выдавать электричество в объединённую энергосистему России он, напомним, начал ещё 1 января, до уровня мощности в 40% его довели в конце января, а в середине марта «раскочегарили» до полной мощности.

Отметим, что атомные электростанции в сбалансированных энергосистемах служат источниками базовой генерации: по своим конструктивным особенностям они плохо приспособлены к частым сменам режимов работы. Соответственно, наиболее логичными местами расположения АЭС являются промышленные регионы, работа в которых не останавливается ни на мгновение.

В конечном счёте Курская АЭС-будет состоять из трёх энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-ТОИ. Второй энергоблок собираются подключить к сети в следующем году, ну а третий ещё спустя пару лет после второго. Сейчас на площадке третьего энергоблока началось строительство, а на машиностроительном предприятии началось изготовление его будущего сердца — непосредственно реактора ВВЭР-ТОИ.