Обновления в модельных рядах представителей китайского автопрома происходят столь часто, что во всём этом многообразии немудрено запутаться. Вот и популярный компактный кроссовер Geely Coolray в его обновлённом виде скоро вернётся на российский рынок. Об этом сообщила официальная пресс-служба бренда.

Под капотом у рестайлинговой версии Geely Coolray расположился турбированный 1,5-литровый двигатель, развивающий мощность 147 л. с. При этом максимальный крутящий момент в 270 Нм у этого двигателя развивается уже в диапазоне от 2000 до 3500 оборотов, что позитивно влияет на динамические характеристики автомобиля и акустический комфорт. В паре с этим двигателем работает преселективный семиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

У автомобиля слегка изменился дизайн, появилась новая цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюйма, мультимедийный экран диагональю 14,6 дюйма, а также полный «зимний пакет» с электроподогревом лобового стекла. Кроме того, в кроссовере появился интеллектуальный круиз-контроль, система удержания в полосе, помощь при движении задним ходом и ряд других пусть и глубоко третичных, но иногда полезных функций.

Что до комплектаций и цен, то их объявят чуть позже. Как обещает производитель, новые Geely Coolray появятся у официальных дилеров уже «в ближайшее время».