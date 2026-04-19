События в мире Михаил Андреев
Московские водители стали вдвое реже нарушать правила проезда перекрёстков с «вафельницами»
По крайней мере, такой статистикой располагает ЦОДД, а он оперирует «Всевидящим Оком» столицы.

Правила дорожного движения гласят, что если в направлении вашего движения за перекрёстком образовался затор, то вы не должны выезжать на него, даже если вам горит «зелёный». Делается это для того, чтобы не заблокировать проезд перекрёстка со свободных направлений.

Огромное количество водителей это правило либо забыли, либо вовсе никогда его не знали, либо сознательно его игнорируют. В Москве, где многие перекрёстки для напоминания этого правила вовсе разрисовали разметкой, которую в народе за её характерный рисунок прозвали «вафельницей» впрочем, делать это становится с каждым годом всё более накладно.

Источник изображения: ChatGPT.

И вот, как отрапортовал столичный Дептранс со ссылкой на статистику Центра организации дорожного движения (ЦОДД), за три полных месяца текущего года системы фотовидеофиксации ЦОДД зафиксировали 2 800 случаев нарушения в Москве правил проезда перекрёстка с «вафельницей». Для сравнения, за аналогичный период прошлого года таких случаев в столице было зафиксировано свыше 5 700. Таким образом, за год количество нарушений уменьшилось более чем вдвое.

С одной стороны, конечно, это означает уменьшение собираемости штрафов, а с другой, повышает комфорт, безопасность и среднюю скорость движения в городе. А эти факторы в совокупности гораздо важнее, в том числе для экономического развития города, чем незначительный в его масштабах приток средств от конкретного штрафа.

#россия #экономика #автомобили #транспорт #москва
