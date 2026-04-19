События в мире Михаил Андреев
В московском каршеринге внедрили когнитивный тест для проверки состояния водителей
Если человек критически уставший, то, в теории, он не уложится в отведённое время.

Опытные автоинструкторы всегда советуют своим ученикам ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в плохом самочувствии, а также в состоянии высокой усталости. Отклонения в самочувствии крайне негативно влияют на скорость реакции и в целом на уровень концентрации на процессе, не говоря уже о риске банально заснуть за рулём.

Источник изображения: Е. Самарина. Mos.ru.

И если с личным автотранспортом способов контроля состояния водителя для его допуска к управлению пока нет, то вот с автомобилями общего пользования всё уже гораздо серьёзнее. Так, сегодня Дептранс Москвы сообщил о том, что все операторы столичного каршеринга внедрили опцию прохождения короткого когнитивного теста для проверки состояния водителя перед поездкой.

Тест представляет собой проверку скорости реакции водителя, и в его рамках нужно, например, в сжатые сроки расставить по порядку цифры, выбрать соответствующие вопросу картинки, и прочее. Предполагается, что в состоянии критической усталости водитель не справится с этим заданием. Подход, конечно, достаточно поверхностный, но это явно лучше, чем ничего.

#россия #экономика #транспорт #москва #каршеринг
