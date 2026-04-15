События в мире Михаил Андреев
В Евросоюзе рассматривают возможность перевода людей на «удалёнку» на фоне энергокризиса
Пока что на один день в неделю, а дальше ситуация покажет.

Хорошо вам всем известная ситуация на Ближнем Востоке привела к крупному энергетическому кризису во всех странах, являющихся импортёрами нефти и нефтепродуктов. К таким относится в том числе практически весь Старый Свет, и вот, Еврокомиссия начала изучать ряд возможных мер с целью смягчения последствий энергокризиса.

Источник изображения: AP/Michael Probst.

Как пишет испанская газета El Pais, чтобы снизить потребление топлива, еврочиновники допускают, в частности, возможность предоставления жителям стран-членов Евросоюза не менее одного дня в неделю для работы в удалённом режиме. Естественно, имеются в виду представители профессий, в которых это в принципе реализуемо. Помимо этого рассматривается опция субсидирования проезда в общественном транспорте с целью его удешевления для конечного пассажира.

Предполагается, что такие меры существенно снизят нагрузку на топливный-энергетический комплекс стран Евросоюза, где цены на бензин и дизель значительно выросли с момента начала событий на Ближнем Востоке. На следующей неделе, по информации El Pais, эти предложения будут представлены председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен главам стран-членов ЕС.

#экономика #евросоюз
Популярные статьи

«Острые козырьки: Бессмертный человек», «Мститель», «Вскрытие демона» — краткий обзор фильмов
+
Топ-7 брутальных корейских дорам 18+ для поднятия тестостерона
1
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
12
В России банки и операторов связи вскоре обяжут возвращать деньги жертвам мошенников
21
Как Xbox Game Pass загнал консоли Microsoft в экономический тупик
6
Мотивация и стремление вперёд в России царской эпохи на примере жизни Николая Кобелькова
30

Сейчас обсуждают

lighteon
23:16
Попробовал запустить тест в Windows 11 на Radeon X600 Pro - GPU Caps Viewer. ChimbaBenchXPL выбивает при загрузке сцены, понятное дело, что не виноват сам бенч)
Тестирование и выпуск ChimbaBenchXPL Alpha-3 для Windows и Linux
Дмитрий Чепурин
21:04
Сам придумал этот бред или в методичке написано? Живу в реновационном районе, никакого увеличения плотности нет. Люди просто переезжают из одних домов в другие. Это простое правило математики, которое...
Приложение «Т-Банк» снова появилось в App Store под видом сервиса для автоперевозок
dimkahon
20:49
Даже без обзора ясно, карта - дрянь, увешанная неплохой СО!
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Павел Ефремов
20:38
А че не 8.5
Видеокарты RTX 5060 и RTX 5060Ti получат видеопамять 9 Гб
hohloeb
20:11
либерашки ещё не начали вопить, что курс нарисованный?)
Рубль укрепился к доллару до максимума с весны 2023 года
Алексей Кузнецов
20:11
Нужно чтобы еще свистело и попёрдывало.
Рубль укрепился к доллару до максимума с весны 2023 года
Михаил Иванов
19:59
Заключение профессора Никитина, как кажется, взято из советского научно-фантастического романа годов эдак 40-х, или 50-х, двадцатого века.
Эксперт Никитин: Рост адаптированных к жизни на Марсе людей составит 210–230 см
József Stalin
19:30
Что-то у тебя методичка какая-то поломанная, попроси поновее
«Известия»: Блокировки изменили поведение российских пользователей в интернете
Viverna
18:41
куртка совсем очумела
RTX 5070 12 ГБ Laptop появилась в спецификациях одного из новых ноутбуков MSI
Алисия Степс
18:38
Ну-ка товарищи кремлеботы с вагоном дизлайков налетайте! Пишите из методички как хорошо без интернета и VPN-враг государя
«Известия»: Блокировки изменили поведение российских пользователей в интернете
