Хорошо вам всем известная ситуация на Ближнем Востоке привела к крупному энергетическому кризису во всех странах, являющихся импортёрами нефти и нефтепродуктов. К таким относится в том числе практически весь Старый Свет, и вот, Еврокомиссия начала изучать ряд возможных мер с целью смягчения последствий энергокризиса.

Как пишет испанская газета El Pais, чтобы снизить потребление топлива, еврочиновники допускают, в частности, возможность предоставления жителям стран-членов Евросоюза не менее одного дня в неделю для работы в удалённом режиме. Естественно, имеются в виду представители профессий, в которых это в принципе реализуемо. Помимо этого рассматривается опция субсидирования проезда в общественном транспорте с целью его удешевления для конечного пассажира.

Предполагается, что такие меры существенно снизят нагрузку на топливный-энергетический комплекс стран Евросоюза, где цены на бензин и дизель значительно выросли с момента начала событий на Ближнем Востоке. На следующей неделе, по информации El Pais, эти предложения будут представлены председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен главам стран-членов ЕС.