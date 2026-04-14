Внесённый на рассмотрение осенью прошлого года и получивший положительную характеристику в Правительстве законопроект о продаже «красивых» автомобильных номеров был отправлен на доработку профильным комитетом Госдумы. Об этом сообщает издание Auto.ru со ссылкой на комментарий председателя комитета Евгения Москвичёва.

По словам Москвичёва, у комитета возникло «слишком много вопросов» к этому законопроекту. В частности, в нём не уточняется, как будет ранжироваться стоимость автомобильных номеров, в какой бюджет будут поступать средства от их продажи, что считать «красивым» номером, а что — обычным, какую форму будут иметь соответствующие платежи, а также кто будет управлять всей этой системой.

Москвичёв отметил, что аналогичные вопросы к законопроекту, несмотря на одобрение данной идеи как таковой, возникли и у Правительства. Как следствие, в текущем виде законопроект быть принят не может и нуждается в основательной доработке.

Авторы данного перспективного законопроекта предполагают, что федеральный бюджет за счёт продажи «красивых» номеров может получать до 25 миллиардов рублей дополнительного дохода. Сейчас эта схема в России является «серой», и её легализация также, в теории, благоприятно повлияет на рынок.

Пока что, отметим, речь идёт о выборе условно «красивых» сочетаний букв и цифр в духе «А777АА» или «В888ВВ». О полностью уникальных номерных знаках, как это реализовано, например, в США, пока говорить преждевременно. Хотя вот именно такие знаки, при условии, конечно, что в системы фотовидеофиксации будет введена функция их правильного считывания, точно приносили бы государству пусть и не большой в масштабах страны, но всё же дополнительный доход, который ему явно не повредит.