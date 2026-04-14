События в мире Михаил Андреев
В Китае семья создала ИИ-копию погибшего родственника для общения с его пожилой мамой по видеосвязи
Пока что убедить пожилую женщину в происходящем удаётся.

Прибегать к сладкой лжи или говорить горькую правду было, есть и будет оставаться тяжёлой дилеммой при общении с пожилыми и бесконечно дорогими сердцу родственниками. И если в большинстве случаев всё ограничивается лишь лёгкой ложью во спасение, касающейся условных разводов или проблем на работе, то вот в Китае одна семья пошла на крайние меры, затрагивающие уже глубинные формы морали.

Как передаёт издание South China Morning Post, у китайской семьи, чьи имена, естественно, не называются, родственник погиб в автокатастрофе, и чтобы не расстраивать таким страшным известием его 80-летнюю маму с больным сердцем, они решили буквально создать вокруг неё иллюзию того, что всё в порядке.

Источник изображения: South China Morning Post.

С этой целью сын погибшего обратился в технологическую компанию с просьбой о создании цифровой копии своего отца. Для этого он предоставил авторам проекта фотографии, видео и записи голоса безвременно почившего родственника. В результате ИИ-клон был создан, и мама теперь ежедневно общается с цифровой копией погибшего сына.

Как уточняется, эффекта зловещей долины у пожилой женщины не наблюдается: отображающаяся на экране копия весьма правдоподобна и даже повторяет за «оригиналом» определённые характерные для него движения. На текущем этапе копия сына говорит матери, что работает в другом городе и поэтому не может приехать её навестить.

И вот на этом моменте начинается, возможно, наиболее неоднозначная часть этой истории. 80 лет для современного человека, тем более женщины, пусть и с больным сердцем, это не особо большой возраст: прожить она может ещё и 10, и 20, и, при желании, даже 30 лет. Как семья будет объяснять физическое отсутствие человека на протяжении столь долгого времени — вопрос открытый. Как открытым остаётся вопрос о том, что будет, если иллюзия рассыплется по независящим от воли её создателей причинам. Возможно, сказать пусть и горькую, но всё же правду всё-таки было бы правильнее со всех точек зрения.

#китай #технологии #искусственный интеллект #техника #наука #ии #нейросети
Популярные статьи

«Возвращение гремлинов», «Наследник»: субъективный обзор новых фильмов
2
Отзыв о смартфоне OnePlus 13R
2
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
7
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8Gb GDDR6X
19
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
14
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White
5
«Охотники за разумом», «Пульс», «Зеркала»: обзор не особо известных, но хороших фильмов
+
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 4
+
Тестирование и выпуск ChimbaBenchXPL Alpha-3 для Windows и Linux
+
Мотивация и стремление вперёд в России царской эпохи на примере жизни Николая Кобелькова
3

Сейчас обсуждают

Pitfalls
01:05
И до революции 1917 года было достаточно много зажиточных крестьян, которых потом советская власть раскулачивала. Это и есть пример эффективного собственника, только в меньшем масштабе. Поскольку боль...
Мотивация и стремление вперёд в России царской эпохи на примере жизни Николая Кобелькова
Pitfalls
01:01
Среди отпрысков богатых семей было много бездельников. И отец героя статьи даже в сотню богатейших семей Российской империи не входил. Сейчас образование можно получать в интернете, но многие современ...
Мотивация и стремление вперёд в России царской эпохи на примере жизни Николая Кобелькова
Всеволод Шевченко
00:42
"Природа одним даёт многое, включая отличное здоровье и красоту, а у других забирает почти всё. Но это не мешает им достигать просто феноменальных успехов в карьере. Как показала история жизни Николая...
Мотивация и стремление вперёд в России царской эпохи на примере жизни Николая Кобелькова
Chihonya
00:15
Это понятно,архитектура рулит, мои потуги с разгоном тоже на хасфеле дэвил каньен закончились, сопли на жидкий металл менял, Core i5-4690K больше 4.8 не ехал, хотя был вполне удачный камень, а 2600К...
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
just_____me
00:01
>Им проще продать тот же объем кремния в сегмент AI или ноутбуков, где прибыли в разы больше. Этого уже достаточно. Если разраб с зп 50-100к (или его компания) имеет возможность и желание платить 2.4...
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
Waramagedon
23:57
Выжаты, никто не спорит 5ггц технологический тупик в процессорах, далее страшные перегревы и прочее что с этим связано. И тут нам помогает многопоточность. Я перестал этим заниматься с хасвэла. Только...
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
32Влад32
22:59
Поживем - увидим.
NVIDIA сократила проектирование микросхем с 80 человеко-месяцев до одной ночи с помощью ИИ
Chihonya
22:35
Согласен, все процы от 7500F и выше раскрывают карты гораздо дороже, для рядового пользователя даже крутить ничего не надо, поставил профиль оперативы и гуляй, все само бустится, просто ностальгия) ...
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
blbl
22:21
с этими блокировками даже вассап заработал)
«Коммерсантъ»: Популярность азиатских мессенджеров в России в марте выросла на 60%
randomXP
22:21
Не получить, мир изменился, теперь нам продают ядра, а частоты бесплатно сами накидывают до перегрева. И я не знаю, хорошо это или плохо - раньше ядер не наваливали, но можно было частоту сильно подня...
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
