Пока что убедить пожилую женщину в происходящем удаётся.

Прибегать к сладкой лжи или говорить горькую правду было, есть и будет оставаться тяжёлой дилеммой при общении с пожилыми и бесконечно дорогими сердцу родственниками. И если в большинстве случаев всё ограничивается лишь лёгкой ложью во спасение, касающейся условных разводов или проблем на работе, то вот в Китае одна семья пошла на крайние меры, затрагивающие уже глубинные формы морали.

Как передаёт издание South China Morning Post, у китайской семьи, чьи имена, естественно, не называются, родственник погиб в автокатастрофе, и чтобы не расстраивать таким страшным известием его 80-летнюю маму с больным сердцем, они решили буквально создать вокруг неё иллюзию того, что всё в порядке.

Источник изображения: South China Morning Post.

С этой целью сын погибшего обратился в технологическую компанию с просьбой о создании цифровой копии своего отца. Для этого он предоставил авторам проекта фотографии, видео и записи голоса безвременно почившего родственника. В результате ИИ-клон был создан, и мама теперь ежедневно общается с цифровой копией погибшего сына.

Как уточняется, эффекта зловещей долины у пожилой женщины не наблюдается: отображающаяся на экране копия весьма правдоподобна и даже повторяет за «оригиналом» определённые характерные для него движения. На текущем этапе копия сына говорит матери, что работает в другом городе и поэтому не может приехать её навестить.

И вот на этом моменте начинается, возможно, наиболее неоднозначная часть этой истории. 80 лет для современного человека, тем более женщины, пусть и с больным сердцем, это не особо большой возраст: прожить она может ещё и 10, и 20, и, при желании, даже 30 лет. Как семья будет объяснять физическое отсутствие человека на протяжении столь долгого времени — вопрос открытый. Как открытым остаётся вопрос о том, что будет, если иллюзия рассыплется по независящим от воли её создателей причинам. Возможно, сказать пусть и горькую, но всё же правду всё-таки было бы правильнее со всех точек зрения.