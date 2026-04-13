Сфера применения этого легкоплавкого металла весьма широка. И нужно его много.

Потребление олова, без которого немыслима ни электроника, ни производство тары для определённых видов пищевой продукции, постоянно увеличивается, а, значит, помимо его вторичной переработки необходимо наращивать и первичную добычу. И вот, как сообщила пресс-служба ПАО «Русолово», на которое приходится практически вся добыча этого легкоплавкого металла в России, его предприятия вышли на стабильный объём выпуска 12 тонн олова в сутки.

Уточняется, что добиться таких показателей удалось в основном за счёт масштабной модернизации комплексов «Солнечный» и «Правоурсиийский», а также благодаря внедрению модульных рудосеперационных комплексов на первом этапе обогащения оловянной руды.

Как отметили в «Русолове», такой результат позволяет говорить о том, чтобы выпускать свыше 1 000 тонн концентрата олова ежеквартально и 4 000 тонн — ежегодно. Если планы «Русолова» сбудутся, то это будет означать рост производства оловянного концентрата примерно на 15% относительно прошлого года, ведь, согласно предоставленной компанией статистике, за 2025 год её предприятия в совокупности произвели 3 500 тонн концентрата олова.