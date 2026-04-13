События в мире Михаил Андреев
Производство олова в России достигло нового рекордного значения
Сфера применения этого легкоплавкого металла весьма широка. И нужно его много.

Потребление олова, без которого немыслима ни электроника, ни производство тары для определённых видов пищевой продукции, постоянно увеличивается, а, значит, помимо его вторичной переработки необходимо наращивать и первичную добычу. И вот, как сообщила пресс-служба ПАО «Русолово», на которое приходится практически вся добыча этого легкоплавкого металла в России, его предприятия вышли на стабильный объём выпуска 12 тонн олова в сутки.

Источник изображения: ПАО «Русолово».

Уточняется, что добиться таких показателей удалось в основном за счёт масштабной модернизации комплексов «Солнечный» и «Правоурсиийский», а также благодаря внедрению модульных рудосеперационных комплексов на первом этапе обогащения оловянной руды.

Как отметили в «Русолове», такой результат позволяет говорить о том, чтобы выпускать свыше 1 000 тонн концентрата олова ежеквартально и 4 000 тонн — ежегодно. Если планы «Русолова» сбудутся, то это будет означать рост производства оловянного концентрата примерно на 15% относительно прошлого года, ведь, согласно предоставленной компанией статистике, за 2025 год её предприятия в совокупности произвели 3 500 тонн концентрата олова.

Популярные статьи

«Возвращение гремлинов», «Наследник»: субъективный обзор новых фильмов
2
Отзыв о смартфоне OnePlus 13R
2
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
6
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8Gb GDDR6X
3
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White
4
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 4
+

Сейчас обсуждают

Александр Дедок
17:24
В результате проблему с чёрными экранами у нвидиа не могут уже больше полугода решить.
ИИ-инструмент NVIDIA сократил один из этапов проектирования с 80 человеко-месяцев до одной ночи
VRoman
17:10
Я думал они уже давно перевели проектирование чипа на ИИ
ИИ-инструмент NVIDIA сократил один из этапов проектирования с 80 человеко-месяцев до одной ночи
Артур Поздняков
16:58
В него-то мы верим, а вот ты на умное не способен со своими говнотестами и говнокартами
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8Gb GDDR6X
Никита Абсалямов
16:45
Попробуйте что-нибудь умное сказать... может поможет...
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8Gb GDDR6X
IRanPast
16:36
Так и есть ))) С поехавшей крышей и любитель сам с собой общаться тут только один
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Китя и Берниган - Конченые Чмыри
16:29
Там в 2 ночи и Полотер постоянно появляется.Вообще мысли что все это один персонаж..Причем либо больной по полной на башку,(хотя какие сомнения).Либо создан админами (и потому их -Китю и Берни потчи н...
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
deema35
16:14
Странно, вроде была новость что у Китайских продавцов память DDR5 дешевеет. Но видимо это только у Китайцев.
В США комплект памяти DDR5 объемом 128 ГБ продают за $4200
IRanPast
16:04
Да, это один человек Китя и Бернинган. Они часто общаются в 2 часа ночи
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Денис Савицкий
16:03
что тут тестировать, у меня 4790к+MSI GeForce RTX 3060 Gaming Z Trio 12Gb и все летает.
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
Иван Кузнецов
15:50
Добротный и нескучный сериал. Причём это несмотря на то, что это, по сути, "производственная драма". Впрочем, хорошие актёры что угодно вытянут)).
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
