Автомобиль стал во многих отношениях более современным. Что и требовалось от его обновлённой версии.

Автомобильный бренд Haval, быстро ставший самым популярным в России среди всех китайских автобрендов, продолжает радовать потребителей. Так, сегодня ООО «Грейт Волл Мотор Рус» сообщила о старте продаж модернизированной версии кроссовера Haval M6.

В своей современной версии данный кроссовер оснащается более крупным экраном мультимедийной системы, усовершенствованной камерой заднего вида, выводящей изображение более высокой чёткости, рулём с подогревом и передними боковыми подушками безопасности. Также в автомобиль добавили такую полезную многими пренебрегаемую деталь, как отсек для очков: многим водителям гораздо удобнее для защиты от ослепления ярким Солнцем надевать тёмные очки, чем без конца дёргать чаще всего плохо с этой задачей справляющийся козырёк.

Кроссовер предлагается в комплектации «Оптимум» с двумя типами трансмиссий: 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной. Двигатель во всех случаях только 1,5-литровый 143-сильный, привод только передний.

Обновлённый Haval M6 с «механикой» предлагается по начальной цене в 2 049 000 рублей, а с «роботом» — в 2 349 000 рублей. В масштабе цены на сам автомобиль переплата за комфорт, тем более в виде «робота», к которому автовладельцы по старой памяти продолжают относиться с недоверием, конечно, колоссальная.