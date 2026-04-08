События в мире Михаил Андреев
В России стартовали продажи обновлённого кроссовера Haval M6
Автомобиль стал во многих отношениях более современным. Что и требовалось от его обновлённой версии.

Автомобильный бренд Haval, быстро ставший самым популярным в России среди всех китайских автобрендов, продолжает радовать потребителей. Так, сегодня ООО «Грейт Волл Мотор Рус» сообщила о старте продаж модернизированной версии кроссовера Haval M6.

Источник изображения: «Грейт Волл Мотор Рус».

В своей современной версии данный кроссовер оснащается более крупным экраном мультимедийной системы, усовершенствованной камерой заднего вида, выводящей изображение более высокой чёткости, рулём с подогревом и передними боковыми подушками безопасности. Также в автомобиль добавили такую полезную многими пренебрегаемую деталь, как отсек для очков: многим водителям гораздо удобнее для защиты от ослепления ярким Солнцем надевать тёмные очки, чем без конца дёргать чаще всего плохо с этой задачей справляющийся козырёк.

Кроссовер предлагается в комплектации «Оптимум» с двумя типами трансмиссий: 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной. Двигатель во всех случаях только 1,5-литровый 143-сильный, привод только передний.

Обновлённый Haval M6 с «механикой» предлагается по начальной цене в 2 049 000 рублей, а с «роботом» — в 2 349 000 рублей. В масштабе цены на сам автомобиль переплата за комфорт, тем более в виде «робота», к которому автовладельцы по старой памяти продолжают относиться с недоверием, конечно, колоссальная.

#россия #китай #экономика #автомобили #транспорт #haval #haval m6
Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
9
«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
1
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
56
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
6

Сейчас обсуждают

Ian Murdock
23:59
Ковыряешься ты у тебя в заднем проходе! Я тебе уже писал, что порт ssh наглухо сейчас задраен! Какой ты по нему подбор паролей будешь делать, если порт закрыт?
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Dentarg
23:56
Ещё раз: боты ковыряют ssh. Это всё, что хотел сказать. Далее спор не имеет смысла.
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Ian Murdock
23:54
Объясни мне тогда откуда у тебя познания про пароли на ssh? Если я уже лет 20 этой фигнёй не занимаюсь и захожу исключительно по сгенерированным ключам. Ещё раз повторяю, что красноглазые - это форто...
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Dentarg
23:49
Я даже посты не редактирую, в отличие от тебя. Там всё ещё не написано, что хожу куда-то по ssh. Вся происходящая дичь живёт исключительно в твоей голове. Особенность красноглазых - какие-то знания в ...
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Roditch
23:49
Япония уже отстаёт от Китая и России в этой сфере.
Япония упростила доступ к персональным данным без согласия пользователей для развития ИИ-технологий
Ian Murdock
23:47
Извините, но у нас все ходы записаны, так что не получиться отмазаться, что ты про ssh не писал ...пароли на rdp и ssh брутфорсят... Ты ещё напиши, что это ты не писал ))) Нет милок красноглазый, это...
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Dentarg
23:38
Я нигде не утверждал, что по ssh по паролю хожу. За что люблю форточки - профильному спецу можно просто сказать, что нужно, и он сделает. А если не сделает - расстаться с ним и взять нового. Только кр...
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Roditch
23:34
Канал Труха даже у украинских турбо патриотов считается откровенно кастрюльным.
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Шеша сидит с компа
23:31
на завидуй нищук
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Roditch
23:31
В России всё же немного больше, чем 1500 россиян.
Россияне готовы доверить уборку и готовку в своем доме человекоподобным роботам
