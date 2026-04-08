Темпы прироста «быстрых» зарядных станций кратно возросли.

Несмотря на тот объективный и подтверждающийся статистикой продаж факт, что электромобили в России не в чести из-за их запредельно высокой стоимости и в целом скептического к ним отношения автолюбителей, непосредственно зарядная инфраструктура продолжает развиваться. Так, согласно материалу издания «Ведомости», ссылающемуся на статистику платформы 2Chargers, в России в первом квартале текущего года количество быстрых зарядных станций для электрокаров превысило количество обычных, медленных станций.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, по итогам первого квартала текущего года в России общее число зарядных станций для электромобилей составило 9 889 единиц. Из них быстрыми, то есть, мощность которых превышает 22 кВт, являются 5 004 станции, а медленными — 4 885 единиц.

На текущий момент разрыв крайне небольшой, его даже можно назвать статистической погрешностью, однако темпы прироста количества именно быстрых станций кратно превышают темпы прироста станций медленных. Так, в целом скоростных зарядных станций за указанный период стало на 5% больше, а тех, которые никуда не спешат — на 1,5% больше. Ещё более любопытной выглядит статистика прироста сверхбыстрых станций: их по всей стране стало 152 штуки, или на 15% больше, чем кварталом ранее.

Наиболее активно электромобильные «зарядки» устанавливаются в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и в Новосибирской области.

Следует понимать, что без резкого изменения в ценообразовании электромобилей популярность в России они не обретут, и пока что обязательное развитие зарядной инфраструктуры, идущее в том числе за счёт субсидирования со стороны государства, с коммерческой точки зрения далеко не прибыльное.