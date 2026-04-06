События в мире Михаил Андреев
РБК: В России на 43% снизился спрос на тренинги и услуги коучей
Компании перестали видеть в этих мероприятиях практический смысл. А лишних денег стало меньше.

На протяжении многих лет в России популярной темой был так называемый коучинг — когда уверенные в себе люди приятной наружности, умеющие правильно подать себя и свои знания, работают над личностным и карьерным ростом своих подопечных.

Источник изображения: ChatGPT.

Часто такие коучи нанимались сразу коммерческими организациями на целый цикл тренингов, но каков реальный конечный эффект от подобных мероприятий, было и остаётся крайне спорным вопросом. И вот, по всей видимости, в прошлом году российские коммерческие организации посчитали деньги и решили, что даже если позитивный эффект от тренингов и есть, то он не покрывает расходов на их проведение. Так, согласно материалу РБК, ссылающемуся на статистику ресурса hh.ru, спрос на коучей в России в 2025 году обвалился на 43%.

Как отмечают эксперты, компании в условиях снижения доходов стали более расчётливыми и стараются уходить от расходов, дающих либо мизерный, либо вовсе эфемерный результат. Дополнительно отмечается, что раньше тренинги закупались компаниями зачастую без конкретных задач, без оценки их качества и результативности, а сейчас такое стало непозволительной роскошью.

Следует понимать, что тренинги подразумевают работу над личностью и собственной идентичностью, и просто так без осознанного «ломания» себя через колено никаким изменениям они не подвергаются. Удивительно, что для осознания этих простых вещей владельцам компаний потребовалось дожить до кризисных времён и полностью пересмотреть расходную часть своего бюджета.

#россия #экономика
