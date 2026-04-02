События в мире Михаил Андреев
Российские автомобилисты в 2025 году заплатили 145 млрд рублей за проезд по платным дорогам
В данном случае речь идёт о дорогах, оператором которых является «Автодор».

Платных дорог в России, учитывая невысокий относительно других развитых стран уровень автомобилизации населения, уже приличное количество, и нужно морально быть готовыми к тому, что их будет становиться всё больше. Тем более что, как следует из статистики, ими пользуются всё больше людей и, как следствие, они с каждым годом приносят всё больший доход.

Так, согласно материалу агентства ТАСС, ссылающемуся на комментарий главы госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, данный им в рамках Междунарожного транспортно-логистического форума, в 2025 году россияне заплатили за проезд по дорогам компании 145 миллиардов рублей.

Источник изображения: ChatGPT.

В масштабах государства вкупе с учётом обязательных расходов на содержание и ремонт этих дорог сумма не выглядит внушительной, однако следует понимать, что из года в год она увеличивается. Для сравнения, в 2024 году за проезд по платным дорогам «Автодора» россияне заплатили без малого 122 миллиарда рублей, а в 2023-м — чуть больше 80 миллиардов рублей.

При этом также необходимо понимать, что доля платных трасс «Автодора» в общей протяжённости автомобильных дорог в России ничтожна: всего 3,6 тыс километров против более чем 4,4 миллиона километров дорог в целом.

Напомним, что вчера в России был утверждён новый шестилетний план развития автомобильных дорог, подразумевающий вложение 9,1 триллиона рублей на строительство новых, а также на ремонт, содержание и реконструкцию имеющихся автотрасс вплоть до 2031 года включительно.

#россия #экономика #транспорт #строительство #дороги
