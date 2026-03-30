Ещё бы: днём температура доходит уже до майских значений.

Наличие ярко выраженных сезонов при всей прелести их разнообразия также влечёт за собой и дополнительную рутину и расходы. У людей это сезонные комплекты одежды и обуви, а у автомобилей — соответствующие шины с разным составом резины. «Переобувать» колёса приходится два раза в год, и вот, момент смены шин с зимних обратно на более тихие и комфортные летние в России потихоньку начинается.

В Москве он стартовал даже с опережением графика: как сообщил Минтранс России, установившаяся и прогнозируемая погода уже позволяет безопасно сменить шины на летние. При этом торопиться и с горящими глазами нестись в ближайший шиномонтаж в ведомстве всё-таки не советуют: опасность ночных заморозков, особенно при выезде за город, сохраняется, так что если вы эксплуатируете автомобиль ранними утрами, то пока оставайтесь на зимней резине.

Источник изображения: ChatGPT.

Обычно смена автомобильных шин на зимние/летние происходит при установлении среднесуточной температуры ниже/выше +5 градусов соответственно. И хотя в Москве, согласно прогнозу погоды на ближайшую неделю, температура воздуха будет превышать этот порог даже ночью, климат — вещь слабо предсказуемая, так что эксперты советуют потерпеть со сменой шин хотя бы до второй декады апреля.

Отметим, что зимние шины быстро изнашиваются в тёплое время года и не обеспечивают должного уровня сцепления с тёплым дорожным покрытием, поэтому медлить с их заменой при активной эксплуатации автомобиля при установлении полноценной климатической весны также не рекомендуется. Здесь важно определить правильный момент, исходя как из погоды, так и из конкретно ваших личных режимов эксплуатации машины.