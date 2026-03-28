Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Екатеринбурге начались испытания 14,5-метрового трёхосного автобуса
Такой автобус по всем параметрам превосходит автобус с «гармошкой».

Не всем городам-миллионникам повезло с разветвлённой сетью метро, поэтому основными видами общественного транспорта продолжают оставаться наземные. В частности, в Екатеринбурге задачу обеспечения транспортной связности города возлагают в том числе на автобусы, включая трёхосных исполинов «Гипербас» производства Volgabus, испытания которых в столице Урала начались вчера.

Источник изображения: Volgabus.

Длина данного автобуса составляет 14,5 метров, количество сидячих мест — 51, а общая пассажировместимость — 130 человек. Как отмечают профильные издания, сидячих мест в таком автобусе-длинномере на 90% больше, чем в стандартном городском автобусе, и на 40% больше, чем в автобусе-«гармошке».

Благодаря высокой пассажировместимости два «Гипербаса» могут выполнять работу трёх стандартных автобусов. За счёт этого решится проблема нехватки водителей автобусов и уменьшится нагрузка на фонд оплаты труда.

«Гипербас» работает на компримированном природном газе, а, значит, практически безвреден для окружающей среды. Производитель заявляет о качественной подвеске, обеспечивающей высокую плавность движения и комфорт для пассажиров. Что до маневренности, то 14,5-метровая голубая «колбаса» имеет подруливающую заднюю ось, так что вписываться в повороты она будет. Естественно, такой автобус не пустишь по узким улочкам: он будет выполнять задачу повышения межрайонной транспортной связности. Так сказать, будет работать по магистральным маршрутам.

#россия #экономика #промышленность #транспорт #автобусы #volgabus
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter