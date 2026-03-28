Такой автобус по всем параметрам превосходит автобус с «гармошкой».

Не всем городам-миллионникам повезло с разветвлённой сетью метро, поэтому основными видами общественного транспорта продолжают оставаться наземные. В частности, в Екатеринбурге задачу обеспечения транспортной связности города возлагают в том числе на автобусы, включая трёхосных исполинов «Гипербас» производства Volgabus, испытания которых в столице Урала начались вчера.

Длина данного автобуса составляет 14,5 метров, количество сидячих мест — 51, а общая пассажировместимость — 130 человек. Как отмечают профильные издания, сидячих мест в таком автобусе-длинномере на 90% больше, чем в стандартном городском автобусе, и на 40% больше, чем в автобусе-«гармошке».

Благодаря высокой пассажировместимости два «Гипербаса» могут выполнять работу трёх стандартных автобусов. За счёт этого решится проблема нехватки водителей автобусов и уменьшится нагрузка на фонд оплаты труда.

«Гипербас» работает на компримированном природном газе, а, значит, практически безвреден для окружающей среды. Производитель заявляет о качественной подвеске, обеспечивающей высокую плавность движения и комфорт для пассажиров. Что до маневренности, то 14,5-метровая голубая «колбаса» имеет подруливающую заднюю ось, так что вписываться в повороты она будет. Естественно, такой автобус не пустишь по узким улочкам: он будет выполнять задачу повышения межрайонной транспортной связности. Так сказать, будет работать по магистральным маршрутам.