Их выпуск позволит повысить уровень локализации производства трансмиссий.

Как известно, в примитивном виде любая трансмиссия — это набор шестерён с разными передаточными числами, позволяющий двигателю внутреннего сгорания работать в определённых границах рабочих оборотов. Соответственно, шестерни являются ключевыми элементами трансмиссии, и их производство в государстве, считающем себя промышленно развитым, по возможности должно быть отечественным.

И вот «Ростсельмаш», являющийся главным российским производителем сельскохозяйственной техники, сообщил о начале реализации проекта по освоению производства конических зубчатых шестерён для трансмиссий. Как отметили на предприятии, для производства шестерён уже закуплено оборудование, ведётся обучение персонала.

По плану, выход на полную плановую производственную мощность состоится в следующем году: «Ростсельмаш» намерен ежегодно выпускать до 70 тысяч конических шестерён, чего достаточно для производства 4,5 тысяч трансмиссий для тракторов и другой сельскохозяйственной техники.