Причина «провала» на экзамене всегда в недостаточной подготовке.

Доступность автомобилей за последние несколько лет в России существенно сократилась вследствие того, что реальные доходы населения не поспевают за ростом цен на машины на фоне повышения утильсборов и в целом резкой начавшейся ещё в период пандемии глобальной инфляции в автомобилестроительной отрасли. Впрочем, желание у людей получать права на управление транспортными средствами пока никуда не уходит, и, судя по всему, уровень подготовки кандидатов в водители потихоньку возрастает.

По крайней мере, такой вывод можно сделать из статистики МВД России, которой располагает издание «Коммерсантъ». Из этих данных следует, что в 2025 году в России резко возросла доля кандидатов в водители, которые сдают практический экзамен с первого раза. Так, если в 2024 году только 13,9% экзаменуемых сдали «город» с первого раза, то в 2025 их стало уже 19,2%.

Что до теоретического экзамена, то с ним у будущих водителей всегда было более-менее в порядке, но процент успешной первой сдачи и в этом случае заметно возрос: с 37,8% в 2024 году до 42,9% в 2025 году.

По мнению экспертов и аналитиков, происходящее связано с двумя основными причинами. Во-первых, автошколы, которые критиковали за низкий процент сдачи экзамена их учениками, взялись за ум и увеличили качество подготовки. Во-вторых, введённые новые правила пересдачи, когда при повторном «заваливании» экзамена очередь уходит на много месяцев вперёд, вынудила водителей тщательнее подходить к этому процессу, а не бомбардировать экзаменаторов попытками пересдачи.

Стоит понимать, что чем выше уровень подготовки водителей, тем безопаснее дорожное движение. Ведь никто не заинтересован постоянно нервничать за рулём и выезжать на дорогу, словно в зону боевых действий. Поэтому все ужесточения процедуры сдачи экзамена можно только приветствовать.