Любой, кто пытался вырастить что-то хотя бы на дачном участке, знает, что сельское хозяйство — занятие требовательное, а сельхозкультуры по своей сути весьма капризные растения, требующие идеального баланса температуры, влажности почвы и «доступности» солнечного света. Причём света, в особенности в ряде южных регионов России, может быть слишком много, и тогда растениям требуется уже искусственное затенение.

И вот, чтобы это искусственное затенение обеспечивать, в Нариманове Астраханской области компанией «Гекса-Лотос» было налажено и запущено производство синтетических тканых материалов для производства затеняющих сеток. Преимущественно оно будет применяться в качестве навеса, защищающего рассаду и сельхозкультуры в открытом грунте от избыточного солнечного излучения. В качестве побочного эффекта такие навесы защищают растения от града, птиц и продуктов их жизнедеятельности, ну и повышают комфорт работников при обработке растений или при сборе урожая.

Согласно комментарию пресс-службы Фонда развития промышленности России, уровень локализации производства на предприятии составляет 100%, а годовой объём выпуска составляет 8 миллионов квадратных метров затеняющих сеток. В общей сложности объём инвестиций в производство превысил 210 миллионов рублей, из которых 135 миллионов были предоставлены федеральным Фондом развития промышленности, и 15 — региональным.

Одним сельским хозяйством применение таких сеток не ограничивается: при желании их можно использовать при строительстве ограждений, теплиц, веранд и других объектов.