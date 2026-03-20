Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Астраханской области запустили производство затеняющих сеток для нужд агробизнеса
В строительстве такие сетки тоже могут применяться.

Любой, кто пытался вырастить что-то хотя бы на дачном участке, знает, что сельское хозяйство — занятие требовательное, а сельхозкультуры по своей сути весьма капризные растения, требующие идеального баланса температуры, влажности почвы и «доступности» солнечного света. Причём света, в особенности в ряде южных регионов России, может быть слишком много, и тогда растениям требуется уже искусственное затенение.

Источник изображения: Фонд развития промышленности (ФРП).

И вот, чтобы это искусственное затенение обеспечивать, в Нариманове Астраханской области компанией «Гекса-Лотос» было налажено и запущено производство синтетических тканых материалов для производства затеняющих сеток. Преимущественно оно будет применяться в качестве навеса, защищающего рассаду и сельхозкультуры в открытом грунте от избыточного солнечного излучения. В качестве побочного эффекта такие навесы защищают растения от града, птиц и продуктов их жизнедеятельности, ну и повышают комфорт работников при обработке растений или при сборе урожая.

Согласно комментарию пресс-службы Фонда развития промышленности России, уровень локализации производства на предприятии составляет 100%, а годовой объём выпуска составляет 8 миллионов квадратных метров затеняющих сеток. В общей сложности объём инвестиций в производство превысил 210 миллионов рублей, из которых 135 миллионов были предоставлены федеральным Фондом развития промышленности, и 15 — региональным.

Одним сельским хозяйством применение таких сеток не ограничивается: при желании их можно использовать при строительстве ограждений, теплиц, веранд и других объектов.

#россия #экономика #промышленность
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter