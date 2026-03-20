События в мире Михаил Андреев
В Минтрансе заявили о необходимости увеличения авиационной подвижности населения на 50% к 2030 году
Причём на 50% — это минимум.

Доступность гражданской авиации в России оставляет желать лучшего: цены на авиабилеты растут быстрее роста доходов населения, добраться, особенно в текущих реалиях, на самолёте можно далеко не везде, да и развитие сети аэропортов, в том числе малых, пока буксует.

И на фоне всего этого сегодня вице-премьер России Виталий Савельев в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минтранса РФ заявил о необходимости к 2030 году повысить авиационную подвижность населения страны как минимум на 50%. Вместе с тем, добавил Савельев, к тому же 2030 году до 50% необходимо довести долю российских самолётов в парках авиакомпаний.

Источник изображения: ChatGPT.

Как напомнил вице-премьер, в конце прошлого года была завершена сертификация возрождённого самолёта Ту-214, а в этом году завершатся сертификации Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

Насколько вышеизложенный план реалистичен, большой вопрос. Для повышения авиационной подвижности населения необходимо активно развивать сети аэродромов, которые принимали бы рейсы авиакомпаний-лоукостеров, а также, собственно, наращивать авиационный флот таких лоукостеров. Кроме того, основные туристические направления должны пролегать через безопасное воздушное пространство, а в текущих реалиях с этим наблюдаются проблемы. Не говоря уже о том, что уровень реальных доходов населения должен расти опережающими темпами, тогда (при реализации предыдущих условий) у людей появится возможность чаще летать на самолётах, не угрожая семейному бюджету.

#россия #экономика #авиация #транспорт #гражданская авиация
